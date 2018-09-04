İran: İdlib'i en az sivil kayıpla temizleyeceğiz

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran'ın İdlib'deki militanları en az sivil kayıpla temizlemeye çalışacağını söyledi.
Suriye'de muhaliflerin elinde kalan son yerleşim birimi olan İdlib'de Suriye yönetimini destekleyen İran, militanların en az sivil zayiatla bölgeden temizlenmesi için çalışacaklarını açıkladı.
Devlet televizyonuna konuşan Zarif "İdlib'deki durum hassas. Bizim çabamız, teröristlerin İdlib'den çıkarılmasının en az sivil zayiatla gerçekleşmesini sağlamak yönünde" dedi.
Sputnik Türkiye