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15 OCAK 2017 PAZAR - YIL: 47

İran'ın yeni uçağı "tavaf" için Meşhed'e götürülecek

14 Ocak 2017, Cumartesi 18:02
İran Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Hasan Kasımi, 38 yıl aradan sonra birinci el olarak satın alınan Airbus A321 tipi ilk yolcu uçağının Şiilerce kutsal kabul edilen Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'ni havadan "tavaf" edeceğini söyledi.

İran devlet televizyonu TV 3'te yayınlanan Hala Hurşid programına telefonla katılan Kasımi, yolcu uçağının bir- iki gün içinde Meşhed'e götürüleceğini belirterek, İmam Rıza Türbesi'nin havadan tavaf edileceğini ifade etti.

Uçak alımıyla ilgili süreçte ülkenin dini ve milli değerlerine aykırı bir durumun söz konusu olmadığını dile getiren Kasımi, Airbus ile yapılan anlaşmanın İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in "Direniş ekonomisi" doktrinine de uygun olduğunu ifade etti. 

Ülkedeki muhafazakarlar, Airbus'la yapılan anlaşmanın şeffaf olmadığını öne sürerek Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetini eleştiriyor. Kasımi'nin ise bu konuşmayı muhafazakarlara karşı "savunma" mahiyetinde yaptığı belirtiliyor. 

İran ve 5+1 ülkeleri arasında imzalanan nükleer anlaşmanın geçen yılın ocak ayında yürürlüğe girmesinin ardından Airbus ile İran Hava Yolları yetkilileri arasında 10 milyar dolar değerinde 100 uçak alımına ilişkin anlaşma yapılmıştı. Uçak alımını öngören nihai anlaşma da aralık ayında Tahran'da imzalanmıştı. 

Başkent Tahran'daki Mihrabad Havalimanı'na perşembe günü inen 119 yolcu kapasiteli uçak ilgiyle karşılanmıştı. 

AA

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