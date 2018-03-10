İran, İngiltere'yi suçladı

İran Hükümet Sözcüsü Muhammed Bakır Nobaht, İran'ın Londra’daki büyükelçiliğine yapılan saldırıya polisin saatler sonra müdahale ettiğini savunarak, İngiltere polisini uluslararası kurallara riayet etmemekle suçladı.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Nobaht, dün bir grubun Londra Büyükelçiliği'ne saldırısıyla ilgili olarak basına bilgi verdi.

İngiltere'nin, Londra Büyükelçiliği'nin balkonuna yasa dışı olarak çıkan kişilere karşı ancak saatler sonra müdahalede bulunduğunu söyleyen Nobaht, İngiliz polisinin uluslararası kurallara riayet etmediğini savundu.

Sözcü, İran hükümetinin saldırıyı şiddetle kınadığını ve olaya ilişkin "kararlı" tepki vereceklerini belirtti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti de elçilik baskınıyla ilgili İngiltere hükümetini suçladı. Velayeti, İngiltere hükümetinin olayda sorumlu olduğunu ifade ederek, "İngiliz hükümeti isteseydi bir grup haydutun düzenlediği bu saldırıyı engelleyebilirdi." dedi.

Kendilerini İranlı din adamı Ayetullah Sadık Şirazi'nin takipçileri olarak adlandıran bir grup, dün akşam İran'ın Londra Büyükelçiliği binasının balkonuna çıkarak, İran bayrağını indirmiş, kendi sembollerinin yer aldığı bir bayrak asmıştı.

Elçilik saldırısına karışan 4 kişi daha sonra polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Saldırının ardından İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Erakçi, İngiliz yetkililerle temasa geçerek, Londra polisinin İranlı diplomatları uluslararası kanunlara göre koruması ve saldırganlara karşı gerekli girişimde bulunmasını istedi. İran'ın Londra Büyükelçisi Hamid Baidinejad da elçilik binalarının Şirazi taraftarı bir grup tarafından basıldığını duyurmuştu.

İran'ın taklit mercilerinden Ayetullah Sadık Şirazi'nin (76) oğlu Ayetullah Hüseyin Şirazi (47), yaklaşık 3 ay önce Kum kentinde yaptığı bir konuşmada İran yönetimi ve lideri Ayetullah Ali Hamaney'i hedef alan açıklamalar yapmıştı. İran yönetimini iş bilmez olarak niteleyen Şirazi, Hamaney'in temsil ettiği "Velayet-i Fakih" makamını ise Mısır Firavunluğu'na benzetmişti.

Daha sonra Hüseyin Şirazi hakkında Kum kenti Din Adamları Özel Mahkemesi tarafından soruşturma başlatılmış ve İranlı din adamı salı günü gözaltına alınmıştı.