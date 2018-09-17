‘İran, İslâm adına çok hata yaptı’

Eski İran Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani’nin kızı Faize Haşimi, İran devletinin 40 yıldır İslâm adına hata yaptığını söyledi.

Eski İran Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani’nin kızı Faize Haşimi, İran devletinin 40 yıldır İslâm adına hata yaptığını söyledi. Haşimi, “İran devleti, 40 yıldır İslâm adına çok hata yaptı ve İslam’a zarar verdi. Ben din adamı statüsüne karşıyım. Eğer kendilerine sataşılmasın diyorlarsa yönetimden çekilmelidirler.” ifadelerini kullandı. Reformistlere yakınlığıyla bilinen Haşimi, insan hakları ve demokrasinin önemine vurgu yaparak, İran’da “yönetim tarzının yanlış” olduğuna işaret etti. Çeşitli sebeplerle ülkeden beyin göçü yaşandığına dikkati çeken Haşimi, “Liyakate önem verilmiyor. Ülkede bir ekonomik kriz var. Bunun sebebi sadece yanlış yönetim değil aynı zamanda uzmanlık ve liyakate önem verilmemesidir.” dedi. İnternet üzerinden yayın yapan “Aparat” adlı kanala konuşan Haşimi, İran’ın “dini esaslara göre yönetilen bir devlet” olduğunu öne sürerek, “Buna rağmen alkol tüketimi ve satışı birçok ülkeye göre daha fazladır.” ifadelerini kullandı.

İran’dan Brüksel’e nükleer uyarı

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’den Brüksel’e uyarı geldi. Zarif, “Avrupa, ABD yaptırımları karşısında önleyici adımlar atmazsa, İran buna karşılıksız kalmayacak” dedi. Alman basınına konuşan İran Dışişleri Bakanı Cevad Tarif, “ABD yaptırımlarının etkilerinin telâfi edilmesi için Avrupalıların ve diğer imzacı ülkelerin harekete geçmesi” gerektiğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Tarif bu etkilerin özellikle “petrol ve bankalar” konusunda görüldüğüne işaret etti. İranlı bakan Zarif, “Avrupa bu şekilde devam ettiği takdirde İran’dan gelecek tepkiye de kendisini hazırlamalıdır” diyerek Brüksel’e mesaj gönderdi. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ülkesinin ABD Başkanı Donald Trump ile doğrudan görüşmeler yapmasının şu aşamada mümkün olmayacağını da dile getirdi. Zarif, “Görüşmeler için zemin bulunmuyor” ifadesini kullandı.