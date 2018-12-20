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"İran istihbaratının İsrail yönetiminde güçlü nüfuzu var"

20 Aralık 2018, Perşembe 14:30
İran İstihbarat Bakanlığı Casuslukla Mücadele Birimi Genel Müdürü, İran istihbarat servislerinin İsrail yönetimi içinde güçlü nüfuzu olduğunu ileri sürdü.

İran İstihbarat Bakanlığı Casuslukla Mücadele Birimi Genel Müdürü, İran istihbarat servislerinin İsrail yönetimi içinde güçlü nüfuzu olduğunu ileri sürdü.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, ismi açıklanmayan Casuslukla Mücadele Birimi Genel Müdürü, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail ajanlarının "belirli aralıklarla" İran'a gittiği yönündeki iddiasına bir açıklamayla cevap verdi.

Açıklamada, "Netanyahu'nun bu tür hikâyeler anlatmaya hakkı var. Çünkü İsrailli bakanın İran için casusluk yapması ve İran istihbarat servislerinin İsrail yönetimi içindeki güçlü nüfuzu, onu içeriden ve dışarıdan ağır bir baskıyla karşı karşıya bırakmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Netanyahu'nun son olarak, İsrailli siyasilerin, güvenlik personelinin ve milletvekillerinin İran istihbarat servisleriyle bağlarının araştırılması için sıkı takibe alınması yönünde İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet'e (Şabak) talimat verdiği öne sürülen açıklamada, "Bu talimat meselenin hakikatini ortaya koyuyor. Netanyahu, izahata ihtiyaç duyuyor." ifadelerine yer verildi.

Yerel basında daha önce de çeşitli demeçleri yayımlansa da İran İstihbarat Bakanlığı Casuslukla Mücadele Birimi Genel Müdürü'nün ismi açıklanmıyor.

Binyamin Netanyahu, İsrailli diplomatlarla 17 Aralık'ta bir araya geldiği toplantıda, İsrail ajanlarının İran'ın "nükleer emellerini" engellemek için bu ülkede operasyonlarına devam ettiğini belirtmişti.

İran'ın nükleer programına karşı tüm dünyada mücadele ettiklerini dile getiren Netanyahu, "Ne olup bittiğini görmek için belirli aralıklarla İran'ı da ziyaret ediyoruz." ifadesini kullanırken daha fazla ayrıntı vermemişti.

Netanyahu, nisan sonunda yaptığı açıklamada da İsrail istihbaratının İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program üzerinde çalıştığına dair delillere ulaştığını iddia etmişti. 

İsrail'de eski bakan ve milletvekili Gonen Segev, "İran adına casusluk yapmakla" suçlanıyor. Ekvator Ginesi'nde mayıs ayında gözaltına alınan ve ülkesine iade edilen Segev'in yargılaması sürüyor. 

AA

Etiketler: İran, israil, netanyahu, gizli servis, istihbarat, ajan
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