"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

İran'lı Profesör: Önlem alınmazsa İran, Sovyetler Birliği gibi parçalanabilir

29 Haziran 2018, Cuma 16:24
İranlı akademisyen Tahran Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elahe Kulayi, ülkede her gün daha da şiddetlenen ekonomik krize önlem alınmazsa İran'ın Sovyetler Birliği gibi parçalanabileceği uyarısında bulundu.

İranlı siyasetçi ve akademisyen Elahe Kulayi, ülkede her gün daha da şiddetlenen ekonomik krize önlem alınmazsa İran'ın Sovyetler Birliği gibi parçalanabileceği uyarısında bulundu.

Tahran Üniversitesi Öğretim Üyesi Kulayi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Sovyetler Birliği'nin tecrübelerinden ders çıkarmazsak onların gittiği yola doğru gidiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Ekonomik krize ilişkin önlemlerin bir an önce alınması gerektiğini vurgulayan Kulayi, mevcut krizlere önlem alınmazsa İran'ın Sovyetler Birliği gibi parçalanabileceği uyarısında bulunarak, "Vaktimiz dar." diye yazdı.

İranlı akademisyen Kulayi, İran'ın mevcut ekonomik durumunu Sovyetler Birliği'nin son dönemlerindeki durumuna benzeterek, "Lütfen Tahran Üniversitesinin yayımladığı 'Sovyetler Birliği'nin çöküşünün ekonomik kökleri' adlı kitabı okuyun." mesajını paylaştı.

İran'ın başkenti Tahran'da bulunan "Büyük Tahran Çarşısı"ndaki esnaf, birkaç gündür ülkedeki ekonomik sorunlar ve döviz kurundaki yükselişi protesto etmek amacıyla kepenk kapatma eylemleri yapıyor. İran'da doların kısa sürede 4 bin tümenden 7 bin 500 tümen seviyelerine kadar yükselmesi üzerine, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti, nisan ayında doların 4 bin 200 tümene sabitlenmesi kararı aldı ve serbest piyasada alım satımı yasaklamıştı.

Bankalarda resmi kur üzerinden işlem gören dolar, şu anda serbest piyasada 8 bin 100 tümen seviyelerinde işlem görüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen ay nükleer anlaşmadan çekildiğini ve yeni yaptırımların uygulanacağını açıklaması, İran ekonomisini olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Öte yandan Tahran yönetimi, halkın bir kesimi tarafından, nükleer anlaşmadan sonra erişim sağladığı ülke dışında dondurulmuş on milyarlarca dolar mal varlığını ülke ekonomisini iyileştirmek yerine bölgedeki nüfuzunu artırmak için kontrolündeki silahlı grupları finanse ettiği gerekçesiyle eleştiriliyor.

Tahran Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elahe Kulayi, reformist kimliğiyle bilinen eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde milletvekili olarak görev yaptı. Kulayi, Tahran Belediye Başkanlığı'na da adaylığını koymuş fakat seçilememişti.

AA

Etiketler: İran, Tahran, ekonomi, kriz, Sovyetler Birliği
Okunma Sayısı: 130
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail Filistin'deki gösterilerde halkı kışkırtmaya devam ediyor

    AKP'nin Meclis Başkanı adayı 10 Temmuz'da belli olacak

    Hayati Yazıcı'dan İçişleri Bakanı Soylu'nun sözleri hakkında açıklama

    İsrail'in Filistin'i işgal planı: "Yüzyılın Anlaşması"

    Güneydoğu Anadolu'da güneş enerjisinden elektrik ve buhar üretilecek

    Dünyada insani yardıma muhtaç olanların sayısı 141 milyonu geçti

    Eski CHP Milletvekili Eren Erdem tutuklandı

    Dünya ülkelerinden Trump'a ticaret savaşında 23 milyar dolarlık misilleme

    Mayıs ayında ticaret açığı 5.7 arttı

    'Trump'tan Macron'a: Neden AB'den ayrılmıyorsunuz ki?'

    Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'ya yanıt: Şehitler milletin şehididir

    MHP'den AKP'ye milletvekili hamlesi

    AKP yüzde 7.1'lik oy kaybını tartışıyor

    Eski CHP Milletvekili Eren Erdem gözaltına alındı

    ABD'de protestolar devam ediyor: "Çocuklar nerede?"

    Vatandaşın aklıyla alay ediyorlar

    Sınava girecekler dikkat

    Barış değil işgal planı

    Müteahhit sayısında patlama

    Kaçırılma ve tehdit iddiaları ile ilgili İnce'den açıklama

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “OHAL kalkacak” lâfı bile...
    Genel

    Herşey hukuksuzdu
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şeyh Said’e idam
    Genel

    MHP'den AKP'ye milletvekili hamlesi
    Ali FERŞADOĞLU

    24 Haziran 2018 seçimlerinin değerlendirmesi
    Genel

    Kaçırılma ve tehdit iddiaları ile ilgili İnce'den açıklama
    Cevher İLHAN

    Korku ve istismar siyaseti
    Süleyman KÖSMENE

    Atalet zindanına düşmemizin sebepleri
    Genel

    Düzce’de yeni mağaza
    Genel

    Vatandaşın aklıyla alay ediyorlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.