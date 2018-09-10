İran Meclis Başkanı Laricani: Ülke zenginliğin üretimle sağlanması gerekiyor

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, ülke ekonomisinin bir dizi cerrahi operasyona ihtiyaç duyduğunu ve dünya ülkeleri iş yapma kolaylığı sıralamasında gerilerde kaldığını belirtti.

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, sorunları çözmek için önce doğru teşhislerin yapılması gerektiğini ve ülke ekonomisinin bir dizi cerrahi operasyona ihtiyaç duyduğunu söyledi.

İran'ın Fars eyaletine yaptığı ziyarette, İstihban kenti yöneticileriyle bir araya gelen Laricani, ülkedeki mevcut ekonomik kriz ve çözüm yollarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Laricani, İran'ın dışarıda uluslararası bir baskı ve içeride de bazı sıkıntılarla karşı karşıya bulunduğuna vurgu yaparak, "Kamuoyunun şunu bilmesi gerekiyor; çözümle ilgili adımların atılabilmesi için sorunların doğru teşhis edilmesi lazım. Ülkenin ekonomik durumuna baktığımızda bir dizi cerrahi operasyona ihtiyaç duyulduğu anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.

İran Meclisi Haber Ajansı'ndaki (İCANA) habere göre Laricani, sözlerine şöyle devam etti:

"Düşman, daima zayıf noktalarımıza dokunuyor. Eğer biz bu zayıf noktalarımızı halledebilirsek, onların da bizimle siyasi ve ekonomik pazarlık yapma güçleri kalmayacak."

Ülkesinin zayıf noktalarından birinin "ülkenin pahalı yönetilmesi ve kaynakların yerinde kullanılmaması" olduğuna dikkati çeken Laricani, ülkede zenginliğin üretimle sağlanması gerektiğini kaydetti.

Dünya ülkeleri iş yapma kolaylığı sıralamasında, ülkesinin 182 devlet arasında 100'ün üzerinde olduğunu vurgulayan Laricani, bunun arzu edilen bir konum olmadığını dile getirdi.

Üretim ve iş imkanlarını geliştirmek için daha fazla yatırım yapılması gerektiğine dikkati çeken Laricani, İran hükümeti, Yargı Erki Başkanlığı ve Meclis Başkanlığından oluşan Ekonomi Koordinasyon Yüksek Konseyinin Ulusal Kalkınma Fonundan, "faaliyetteki üretici kurumların desteklenmesi, kentsel dönüşümün sağlanması, şehir içi ve şehirlerarası ulaşımın geliştirilmesi ve banka kredisi için başvuruda bulunan işletmelerin sübvanse edilmesi için 1 milyar dolarlık tahsisatın" bu amaçla yapıldığını ifade etti.