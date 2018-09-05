İran Meteoroloji Merkezi Başkanı: İran'ın yüzde 98,1'i kuraklığa maruz kaldı

İran Meteoroloji Kurumu Kriz Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Sadık Zeyaiyan, İran’ın yüzde 98,1’inde kuraklık yaşandığını söyledi.

İran'ın son on yıllık göstergelerini dikkate alarak değerlendirmelerde bulunan Sadık Zeyaiyan, "İran'ın yüzde 98,1'i çeşitli derecelerde olmak üzere kuraklığa maruz kaldı." dedi. Zeyaiyan, İran'ın sadece yüzde 1,6'lık kısmının normal olarak değerlendirildiğini ifade ederek, kalan yüzde 0,3'lük bölümünü ise yağışlı bölge olarak nitelendirdi. Ülkenin, Elbruz, İlam, Buşehr, Güney Horasan, Huzistan, Zencan, Sistan-Belucistan, Fars, Gazvin, Kum, Kirman, Hürmüzgan ve Yezd şehirlerinin son on yılda yüzde yüz oranında kuraklığa maruz kaldığını dile getiren Zeyaiyan, durumun endişe verici boyutta olduğunu kaydetti. AA

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