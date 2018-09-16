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16 EYLÜL 2018 PAZAR - YIL: 49

İran, sosyal medya yasaklarını tartışıyor

16 Eylül 2018, Pazar 13:35
İran'da İletişim Bakanı ve milletvekilleri sosyal medyaya yönelik erişim yasaklarını eleştirerek bu yöntemin doğru olmadığını savunuyor.

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi ve bazı milletvekilleri toplumun geniş kesimlerinin ve siyasilerin tepkisine, binlerce kişinin işsiz kalmasına neden olan sosyal medya yasaklarının kalkmasını talep ediyor.

Facebook, Twitter, Youtube, Telegram ve benzeri birçok sosyal ağın İran Yargı Erki'ne bağlı Sanal Alem Yüksek Konseyi tarafından yasaklanması ve ülkede bu mecralara erişimin engellenmesinin yankıları sürüyor.

İran İletişim Bakanı Cehromi, uygulanan yasaklarla ilgili eleştirilerde bulunarak, "Sitelere erişimin engellenmesi mantıklı bir yöntem değil. Çünkü bu insanların işini kaybetmesine neden olan bir yol. Yasak yerine denetim uygulanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Cehromi, yasak yerine sosyal ağların uzmanlar tarafından denetlenmesi ve İran meclisinin bu konuyu kanunla düzeltmesi gerektiği görüşünü paylaştı. İran meclisindeki milletvekillerinin genelinin de yasağın kalkmasından yana olduğu ve bu yönde bir teklife destek verecekleri değerlendirmesi yapılıyor.

Milletvekili Fatma Zullkadir ise yasaklanan birçok internet sitesinde sadece online satış yapıldığına ve bu alanlarda siyasi bir yanlışın yapılma ihtimali bulunmadığına dikkati çekerek, sansür nedeniyle önemli bir kesimin mağdur olduğunu ifade etti.

İran'da sosyal medya kullanımı

Ülkede internet kullanıcılarının yüzde 55'le en çok kullandıkları Telegram'ın ardından yüzde 23'le Instagram daha sonra Twitter geliyor.

Twitter, yasak olmasına rağmen İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif başta olmak üzere devletin üst düzey isimleri tarafından aktif olarak kullanılıyor. Ayrıca ülke medyası geçen günlerde bazı İran resmi kurumlarının Youtube ve Facebook'taki hesaplarının kapatılmasını eleştiren haberler yayınladı.

Meşhed kentinde geçen yıl 28 Aralık'ta bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlayan gösteriler, kısa sürede ülke çapında rejim karşıtı gösterilere dönüşmüştü.

Göstericiler eylemlerini Telegram başta olmak üzere yabancı mobil uygulamalar üzerinden organize etmişti. Telegram, 80 milyon nüfusa sahip ülkede yaklaşık 40 milyon kişi tarafından kullanılıyordu.

Yasakların ardından geçimlerini bu mecralardan sağlayan yaklaşık 15 bin kişinin işsiz kaldığı belirtiliyor.

AA

Etiketler: İran, sosyal medya, iletişim, yasak
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