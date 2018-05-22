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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

İran, Suriye’de kalacak

22 Mayıs 2018, Salı 02:17
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasım Behrami, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İran’ın Suriye’den çıkmasını istediği yönündeki iddialara ilişkin, “Kimse İran’ı bir şeye zorlayamaz.’’ dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasım Behrami, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İran’ın Suriye’den çıkmasını istediği yönündeki iddiaları yanıtladı. Başkent Tahran’daki basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplayan Behrami, “Rusya yabancı güçlerin Suriye’den çıkmasını istiyor. Rusya’nın İran’ı Suriye’den çıkmaya zorlaması mümkün mü?” sorusuna karşılık, “Kimse İran’ı bir şeye zorlayamaz. İran, gerektiği kadar ve Suriye devleti istediği sürece yardımlarına devam edecektir.” ifadelerini kullandı. Nükleer anlaşmanın geleceği ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran’ın anlaşmaya taraf olan Avrupa ülkeleriyle görüşmelerine de değinen Behrami, söze değil uygulamaya bakacaklarını belirterek Avrupa ülkelerinden daha kararlı adımlar beklediklerini söyledi. (AA)

‘AB’nin nükleer anlaşma tutumu çelişkili’

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, ABD çekildikten sonra İran’la yapılan nükleer anlaşmanın sürdürülmesini isteyen AB’yi “çelişkili” davranmakla suçladı. Tahran’la düzelen bir basın toplantısında konuşan Velayeti, “Bazı Avrupa ülkeleri bir taraftan İran nükleer anlaşmasına bağlı olduklarını ve İran’la ekonomik ilişkilerini geliştirmek istediklerini diğer taraftan bu konuda ABD’ye karşı gelemeyeceklerini ve İran’a güvence veremeyeceklerini belirtiyor. Avrupalı yetkililerin çelişkili açıklamaları şüphelidir.” diye konuştu. ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs’ta yaptığı açıklamayla ABD’nin 2015’te İran’la varılan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak ayrıldığını duyurmuştu. Anlaşmaya bağlı kalacakları açıklayan AB ile İran arasında anlaşmanın ABD olmadan nasıl yürütüleceği konusunda görüşmeler devam ediyor. (DHA)

Trump’sız yeni anlaşma yolda

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2015’te imzalanan İran nükleer anlaşmasından çekilme kararına tepki gösteren Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin ile Almanya, Trump yönetiminin “yaptırım” tehditlerini anlamsız kılacak bir adım atmaya hazırlanıyor. Alman basınında çıkan haberlere göre bu 5 ülke, İran’a nükleer anlaşmanın devamı karşılığında doğrudan mali yardım önerecek. Böylece nükleer anlaşmadan ağır yaptırımların kalkmasını bekleyen İran’ın ekonomik olarak rahatlaması sağlanacak. Aynı zamanda Avrupalı, Rus ve Çinli şirketlerin Tahran yönetimi ile yaptığı milyarlarca dolarlık anlaşmalarını rafa kalkması önlenecek. Die Welt, toplantıda 2015 anlaşmasına yeni maddeler eklenerek Trump’ı, İran’a yeniden getirdiği yaptırımları kaldırmaya ikna etmenin de değerlendirileceğini yazdı.

 

 

Etiketler: iran, suriye, nükleer
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