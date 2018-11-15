İran, Suriye'de üniversite açacak

İran Bilim Araştırma ve Teknoloji Bakanı Mansur Golami, Tahran'daki Terbiyet-i Müderris Üniversitesi'nin bir şubesinin Suriye'de açılacağını söyledi.

İran, başkent Tahran'daki Terbiyet-i Müderris Üniversitesi'nin bir şubesinin Suriye'de açılacağını duyurdu.

Tahran'da Suriye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleri ile bir araya gelen İran Bilim Araştırma ve Teknoloji Bakanı Mansur Golami, Suriye'de Tahran merkezli Terbiyet-i Müderris Üniversitesi bünyesinde bir üniversite açılacağını belirtti.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, söz konusu üniversitenin Suriyeli öğrencilerin kendi ülkelerinde eğitim görmesi hedefiyle kurulacağını kaydeden Golami, "Terbiyet-i Müderris Üniversitesi'nin bir şubesi Suriye'de açılacak. Bu üniversite, Suriyeli öğrencilere özellikle yüksek lisans ve doktora eğitimlerini kendi ülkelerinde sürdürme imkânı verecek." dedi.

Çok sayıda Suriyeli öğrencinin yüksek lisans ve doktora eğitimi için İran'a geldiğini aktaran Golami, "Daha fazla öğrenciyi ülkemizde kabul etmeye de hazırız. Üniversiteler ile bilim ve araştırma merkezlerimiz, Suriye'nin karşılaştığı sorunların çözümüne katkı sağlayacak iyi imkânlara sahiptir." diye konuştu.

Suriye'nin geleceğinde farklı sektörlerde yer almak istediklerini birçok kez ifade eden İranlı yetkililer, Beşşar Esed rejimi ile daha önce imar, altyapı ve ticaret anlaşmaları imzalamıştı.

Suriye'de çok sayıda İran askeri ve Tahran destekli Şii milis varlık göstermeye devam ediyor.