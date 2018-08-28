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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

İran, Suriye ordusunun yeniden yapılandırılmasına yardım edecek

28 Ağustos 2018, Salı 09:25
Tahran ve Şam yönetimleri, Suriye ordusunun yeninden yapılandırılması ve askeri işbirliği konusunda anlaşmaya vardı. İran, Suriye'deki "varlığının ve katılımının" devam edeceğini belirtti.

İran ve Suriye savunma bakanları iki ülke arasındaki askeri işbirliğini arttırmak ve Tahran'ın Suriye ordusunu yeniden yapılandırmasını sağlamak üzere anlaştı.

İki günlük resmi bir ziyaret kapsamında Suriye'de bulunan İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, Suriyeli mevkidaşı Ali Abdullah Eyüb ile bir araya geldiği görüşmeler sonrası Tahran merkezli yarı resmi Tasnim haber ajansına bir açıklama yaparak, anlaşma ile ülkesinin Suriye'deki "varlığının ve katılımının" devam edeceğini kaydetti.

İran Savunma Bakanı, "Suriye kriz aşamasından artık yeniden yapılanma aşamasına geçiyor" ifadesini kullanırken, "Bu anlaşma ile Suriye askeri sanayinin yeniden inşasının önünü açtık" şeklinde konuştu.

Hatemi, Suriye ordusunun tam kapasitesinin yeniden kazanmasını hedeflediklerini belirtirken, anlaşmanın imzalandığı günün akşamı Lübnan merkezli El Mayadin televizyonuna da bir söyleşi verdi. Savunma Bakanı Hatemi söyleşide anlaşmanın Suriye'nin savunma sanayinin rehabilitasyonunu içerdiğini belirtirken, anlaşmanın en önemli unsurunun "Suriye ordusunun ve savunma endüstrisinin yeniden inşası" olduğunu belirtti. Hatemi ayrıca ülkesinin Şam'a "iyi bir hizmet" sunacağının altını çizdi.

İran Savunma Bakanı ayrıca Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya geldi.

ABD Suriye'deki gelişmeleri izliyor

Donald Trump başkanlığında Amerika Birleşik Devletleri yönetimi İran'ın Suriye'deki varlığında duyduğu rahatsızlığı defalarca dile getirmişti. İran'a karşı olan yaptırım rejimini güçlendirmek için yeni adımlar atan Beyaz Saray, bu ay yürürlüğe giren yeni yaptırımların kaldırılmasının önkoşulu olarak Tahran'ın Suriye'deki varlığını tamamen sonlandırmasını istiyor.

ABD Ulusal Güvenlik Danışman John Bolton da geçen hafta bir açıklama yaparak İranlı güçlerin Suriye'den çekilmesi gerektiğini söylemişti. Ancak Tahran yönetimi, Suriye'deki varlığının Şam'ın daveti üzerine oluştuğunu ve sadece askeri danışmanlık, malzeme ve eğitim desteği verdiğini belirtiyor.

Ülkede yedi yıldır devam eden iç savaşta yaklaşık 400 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 10 milyondan fazla insanın yerinden edildiği tahmin ediliyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre savaşın ülkeye ekonomik zararı 300 milyar dolara ulaşmış durumda.

Deutsche Welle Türkçe

Etiketler: İran, Suriye, ordu, ABD
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