İran ordusu, Tahran'dan Akdeniz'e bağlanan güzergahı askeri amaçlı kullanmaya başladı.

Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye-Irak sınır hattının iki tarafında işgal ettiği bölgelerin Beşşar Esed rejimi ve İran destekli Haşdi Şabi'nin eline geçmesi üzerine bu güzergahta askeri hareketlilik başladı. İran, Irak üzerinden Akdeniz’e eriştiği koridorda ilk sevkiyatı yaptı. Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de elindeki son büyük yerleşim olan Bukemal'i geçen ay rejim güçlerine bırakmasıyla rejim ve destekçisi yabancı terörist güçler, Suriye-Irak sınırında büyük bir alanının kontrolünü ele geçirdi. Irak'ın Suriye sınırındaki bölgeler ise ekim sonlarından beri İran destekli Haşdi Şabi güçlerinin kontrolünde. İran, Tahran-Şam hattını askeri amaçlarla kullanmaya başladı Irak-Suriye hattının rejim ve İran destekli grupların eline geçmesini fırsata çeviren İran, Şam üzerinden Akdeniz’e uzanmasını amaçladığı koridorun Tahran- Şam hattını fiili olarak hayata geçirdi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, rejim ve Haşdi Şabi güçlerinin sınır hattında buluşmasının ardından, aralarında İran devrim muhafızları ve İran destekli Haşdi Şabi güçlerinden militanları taşıyan bir askeri konvoy, Suriye’nin Irak sınırındaki Bukemal ilçesi üzerinden Deyrizor kentine girdi. İran böylece Tahran-Şam karayolu hattını askeri amaçlarla kullanmaya başladı. Irak üzerinden Suriye'ye uzanan hat sayesinde İran, Suriye'deki askeri varlığını daha kolay bir şekilde sürdürebilme imkanına kavuştu. AA

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