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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

İran ve Irak ikili ticarette dolar kullanmayacak

01 Eylül 2018, Cumartesi 16:29
İran-Irak Ticaret Odası Başkanı Yahya İshak, "İran ve Irak arasındaki ticari işlemlerden dolar çıkarıldı. Ticari işlemlerin birçoğu avro, riyal ve Irak dinarıyla gerçekleştiriliyor." dedi.

İran basınına açıklama yapan İshak, "İran ve Irak arasındaki ticari işlemlerden dolar çıkarıldı. Ticari işlemlerin birçoğu avro, riyal ve Irak dinarıyla gerçekleştiriliyor." dedi.

İran'ın Irak'a petrol dışı ürün ticaretinin yaklaşık 8 milyar dolar olduğunu aktaran İshak, buna rağmen bankalar arasında yapılan para transferinin oldukça düşük olduğunu söyledi.

İshak, bankacılık sorunlarının çözülmesinin İran ekonomisinin temel önceliklerinden olduğunu belirterek, iki ülke arasında ortak bir banka kurulması gerektiğini ancak bu konuda hala engellerin olduğunu anlattı.

İran'ın ürün ihraç ettiği ülkelerin başında Çin geldiğini bunu da Irak'ın takip ettiğini anlatan İshak, "İran'ın Çin'e yaptığı ihracatın önemli bir kısmını petrol ve petrokimya ürünleri oluşturuyor. Irak'a ise domates salçasından yapı malzemelerine kadar yüksek istihdam sağlayan ürünler ihraç ediliyor." ifadelerini kullandı.

ABD yönetimi, 7 Ağustos'ta İran'ın ABD dolarına erişimini de engelleyen tek taraflı yaptırım paketini uygulamaya başlamıştı.

Irak hükümet sözcüsü Saad el-Hadisi, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları nedeniyle Bağdat yönetiminin Tahran'la yapacağı finansal işlemlerde Amerikan doları kullanımını durdurmak zorunda kaldığını açıklamıştı.

AA

Etiketler: İran, Irak, ticaret, dolar
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