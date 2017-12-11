İran, yurt dışı çıkış harcını 3 kat artırdı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 2018 bütçesinde yurt dışına çıkış ücretinin üç kat artırıldığını açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran Meclisi'nde gelecek yılın bütçe tasarısı hakkında milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, yurt dışına ilk çıkış ücretinin 75 bin Tümen'den (17 dolar) 220 bin Tümen'e (52 dolar) çıkarıldığını açıkladı. Ruhani'nin meclise sunduğu bütçe tasarısında bu konuyla ilgili ödenecek miktarın 2'inci seferde 330 bin Tümen (80 dolar) ve 3'üncü çıkışta ise 440 bin Tümen (105 dolar) olması yer alıyor. Meclis tarafından onaylanması beklenen tasarının 2018 yılının Mart ayında yürürlüğe gireceği belirtiliyor. Hicri Şemsi takvimin uygulandığı İran'da yeni yıl (1397) 21 Mart itibariyle başlıyor. AA

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