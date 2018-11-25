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25 KASIM 2018 PAZAR - YIL: 49

İranlı çiftçiler böyle protesto etti

25 Kasım 2018, Pazar 18:45
İran'ın İsfahan eyaletindeki çiftçiler, sulama haklarının ellerinden alınması ve bölgedeki kuraklığa çözüm üretilmediği gerekçesiyle gösteri düzenledi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsfahan kentine bağlı Garane köyü sakinleri gösteri sırasında, Yezd eyaletine su taşıyan boru hattını patlattı.

Sulama haklarının Yezd kentine verilmesini protesto eden İsfahan'daki çiftçilere emniyet güçlerinin müdahale ettiği belirtiliyor.

İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) göre, İsfahan Çiftçiler Odası Başkanı İsfendiyar Emini, çiftçilerin su haklarının ellerinden alınmasına 2 aydan bu yana itiraz ettiklerini fakat hükümet yetkililerinin bu itiraza kulak vermediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde eski su hakkının Yezd'e intikal ettirildiğine işaret eden İsfendiyar, "İsfahanlı çiftçilerin 18 yıldan bu yana çektikleri sıkıntılara daha fazla tahammülleri kalmadı. İki gün içinde sorunlarının çözülmesini istiyorlar." diye konuştu.

Yezd eyaletinin içme suyu kesildi

Tabnak Haber Ajansı'na göre, boru hattının patlatılması nedeniyle Yezd'in içme suyu kesilirken, söz konusu eylem son 9 ayda 25 kez gerçekleştirildi.

Yeteri kadar suya sahip olmadıkları için mahsullerinin kurumasından şikayetçi olan çiftçiler, geçen aylarda da benzer protestolar düzenlemiş, bu eylemlerden birinde, cuma namazı sırasında imama sırtlarını dönerek tepkilerini göstermişlerdi.

AA

Etiketler: iran, içme suyu, kuraklık
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