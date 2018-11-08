"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

İranlı Müsteşardan Türkiye açıklaması

08 Kasım 2018, Perşembe 13:05
İran'ın Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Seyed Hafez Mousavi, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının bölge ekonomisine etkisinin sınırlı olacağını belirterek, "Bu durum Türk firmalarının İran'daki varlığını artırmaları için çok iyi bir fırsat. Türkiye, bunu fırsata çevirebilirse Avrupa ve Çin'in hakim olduğu İran pazarında söz sahibi olabilir." dedi.

Yaptırımlardan muaf tutulmak ne anlama geliyor?

Mousavi, ABD'nin ikinci aşamada devreye aldığı yaptırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın yıllardır yaptırımlara maruz kaldığını anımsatan Mousavi, ülke ekonomisinin uluslararası piyasalardan bağımsız hareket ettiğini dolayısıyla ABD'nin söz konusu yaptırımlarından en az düzeyde etkileneceğini söyledi.

Mousavi, yaptırımların ülkenin petrol gelirlerine olan bağımlılığını azaltması için bir fırsat olabileceğine işaret ederek, "Petrol dışı ürünlerin ihracatını ve yurt içi üretim kapasitesini artırmaya yönelik politikaları hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Söz konusu yaptırımların bölge ekonomisine etkilerine değinen Mousavi, İran'ın önceliğinin komşu ülkeler, Ortadoğu ülkeleri ve Bağımsız Devletler Topluluğu ile ilişkilerini geliştirmek olduğunu ifade etti.

"İran ile iş birliğinin zarardan çok yararı var"

Mousavi, bu ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesinde özel sektörün büyük rol oynayacağına dikkati çekerek, "Buralardaki şirketlerin birçoğu Amerikan firmalarıyla iş birliği içinde olmadığı için yaptırımların negatif sonuçlar doğuracağı konusunda tedirgin değiliz. İran ile iş birliğinin onlar için zarardan çok yararı var. Bu durum komşu ülkeler için fırsat olabilir." diye konuştu.

Türkiye, Rusya ve Çin gibi ülkelerle yerel para birimiyle ticaretin gündemlerinde olduğunu aktaran Mousavi, şunları kaydetti:

"Türkiye, Rusya ve Çin yetkilileriyle ticarette yerel para biriminin kullanılmasına ilişkin görüşmelerimiz olumlu seyrediyor. Bu ülkeler yerel parayla ticaret yapmaya hazır olduklarını ifade ediyor. Finansal sistemdeki dolar hakimiyetine karşı ticarette alternatif yöntemleri de kullanmaya hazırız. Avrupa ülkeleri özel ödeme aracıyla İran ile iş yapmayı desteklemeye hazır olduklarını belirtti. Söz konusu ülkelerle ilişkilerimize ivme kazandırmak için bu fırsatı kullanabiliriz."

Mousavi, İran'ın Almanya, Fransa ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerinin ABD'nin yaptırımlarına karşı tutumlarını memnuniyetle karşıladığını ancak Avrupa'da kamunun özel sektör üzerinde etkisinin sınırlı olduğunu dile getirdi.

Bu kapsamda KOBİ'ler veya Amerikan ortaklı olmayan büyük firmalarla iş birliği yapmanın doğru bir yol olacağına işaret eden Mousavi, "Sadece ABD yaptırımları nedeniyle Avrupa ile iş birliğimizin askıya alınması ya da durdurulması söz konusu değil." dedi.

"Yerel para birimiyle ticaret için çalışıyoruz"

Mousavi, yaptırımların Türkiye için olumlu sonuçlar doğurabileceğini vurgulayarak, "Bu durum Türk firmalarının İran'daki varlığını arttırmaları için çok iyi bir fırsat. Türkiye, bunu fırsata çevirebilirse Avrupa ve Çin'in hakim olduğu İran pazarında söz sahibi olabilir. İran ve Türkiye olarak turizm alanında ve yatırımlarda iş birliğini artırabilir, ilişkilerimizi güçlendirebiliriz." diye konuştu.

Türkiye'nin İran'ın bölgedeki ana ortağı olduğunun altını çizen Mousavi, ticarette Türk lirasının kullanılmasının İranlı firmalar tarafından memnuniyetle karşılanacağı öngörüsünde bulundu.

Mousavi, yerel para birimiyle ticarete ilişkin düzenlemelere yönelik her iki ülkenin merkez bankalarının çalıştığını anlatarak, "Her iki ülke konuya ilişkin ortak görüş ortaya koydu ancak uygulamanın hayata geçmesi özel sektöre bağlı. Onların da bu konuda istekli olması önemli. Ticari faaliyetlerimiz açısından bu durumun çok iyi bir araç olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

AA

Etiketler: iran
Okunma Sayısı: 130
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'deki silahlı saldırıda 12 kişi ödlü

    'Utanç duvarı'nın yıkılmasının üzerinden 29 yıl geçti

    Temsilcilerimiz 4. maçlarına çıkıyor

    İsrail polisi eşliğinde Harem-i Şerif'e baskınlar devam ediyor

    Kavut da tescillendi

    İYİ Parti'nin bazı büyükşehir adayları belli oldu iddiası

    OHAL Komisyonu başvurularına ilişkin Oktay'dan açıklama

    Cemal Kaşıkçı'nın takip edilmesi hakkında yeni iddialar

    'Her şeyden evvel ikiyüzlülüktür'

    Diyanet'ten 'Organ Bağışı ve Nakli Haftası' ile ilgili açıklama

    OECD'den önemli uyarı: 2,4 milyon insan ölebilir!

    Basın kartı ve gri pasaport ayrımcılığı Meclis gündeminde
    📷

    Fotoğraflar ve Vecizeler...

    Tıp, ölüm ve hayatla yüzleşiyor

    Kıyım maddesi kavgayla geçti

    Trump'a Demokrat freni

    10 bin eczaneye kötü haber

    ABD Adalet Bakanı istifa etti

    Suriyeli terziden Türkiye'ye teşekkür tabelası

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Fotoğraflar ve Vecizeler...
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Müfteri vicdansızlara yazıklar olsun
    Genel

    Kıyım maddesi kavgayla geçti
    Genel

    OHAL Komisyonu başvurularına ilişkin Oktay'dan açıklama
    Genel

    Basın kartı ve gri pasaport ayrımcılığı Meclis gündeminde
    Said YÜKSEKDAĞ

    Mü’minlerin en zekisi kimlerdir?
    Genel

    Tıp, ölüm ve hayatla yüzleşiyor
    Süleyman KÖSMENE

    Öfke eken sevgi biçemez
    Ahmet BATTAL

    Adliyelerde stajlar ne durumda?
    M. Latif SALİHOĞLU

    10 Kasım’a doğru; Kansu’nun notları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.