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17 EYLÜL 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

İranlı reformist siyasetçiden dikkat çeken İran - İsrail iddiası

17 Eylül 2018, Pazartesi 11:28
İranlı reformist siyasetçi Mustafa Tacizade, kökleri İsrail'e ulaşan "derin devlet"in İran'ın en önemli sorunlarından biri olduğunu söyledi.

İranlı reformist siyasetçi Mustafa Tacizade, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinde derin devletin güçlü olduğunu, köklerinin araştırılması durumunda İsrail'e ulaşılacağını belirtti.

İran'ın 3 temel sorunu bulunduğunu ifade eden Tacizade, ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çıkmasının bunlardan biri olduğunu dile getirdi.

Bir diğer sorun olarak derin devleti işaret eden Tacizade, "İran'da derin devlet nükleer anlaşmanın başarısız olması için çok uğraştı. Söz konusu yapı ülkede çok güçlü olmasına rağmen hesap vermez." dedi.

Aralık ayında Meşhed kentinde ekonomik sorunları gerekçe göstererek sokağa çıkan protestocuların da "derin devlet" tarafından yönlendirildiğini iddia eden Tacizade, eylemlerdeki amacın Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetine "darbe" yapmak olduğunu öne sürdü.

Ülkenin esas sorunlarından bir diğerinin de Ruhani hükümetinin icra konusunda kararlı davranmaması olduğuna değinen Tacizade, İran halkının geleceğe dair ülke yöneticilerine güvenlerinin azaldığını kaydetti. 

AA

Etiketler: iran, israil, derin devlet
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