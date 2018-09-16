Irkçı dil terk edilsin

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, “Herkese ırkçı davranışlar için alan oluşturacak siyasi dilden kaçınmaları çağrısını yapıyorum” dedi.

SİYASÎ DİL ÇOK SALDIRGAN OLDU

İtalya ziyaretinin ardından bir basın toplantısı düzenleyen BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, “Kimseyi suçlamıyorum, ama siyasî dil çok saldırgan bir hal aldı, sadece İtalya’da da değil. Bu durum, toplumun gerginlikleri göçmen ve sığınmacılar üzerine aktarması için bir gizli yatkınlık oluşturabilir” diye konuştu.

TOPLAMA KAMPLARI PERİŞAN

Akdeniz’de kurtarılan göçmenlerin Libya’ya dönmemesi gerektiğini de vurgulayan Grandi, Libya’nın güvenli olmadığını bildirdi. Grandi, “Libya geri dönüşler için güvenli bir ülke değil. İnsanlar birçok toplama kampında berbat şartlar altındalar. Ben o kadar perişan ve acımasız şartları nadiren gördüm” ifadelerini kullandı.

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Irkçı söylem terk edilsin

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, “Herkese ırkçı davranışlar için alan oluşturacak siyasÎ dilden kaçınmaları çağrısını yapıyorum” dedi.

Birleşmiş Milletler’in (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, siyasette kullanılan dile ilişkin, “Herkese ırkçı davranışlar için alan oluşturacak siyasî dilden kaçınmaları çağrısını yapıyorum.” dedi. İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İtalya ziyaretinin ardından bir basın toplantısı düzenleyen Grandi, siyasetçilere ırkçılığı kışkırtıcı bir dil kullanmaktan kaçınmaları çağrısında bulundu. Grandi, “Herkese ırkçı davranışlar için alan oluşturacak siyasî dilden kaçınmaları çağrısını yapıyorum. Kimseyi suçlamıyorum, ama siyasî dil çok saldırgan bir hal aldı, sadece İtalya’da da değil. Bu durum, toplumun gerginlikleri göçmen ve sığınmacılar üzerine aktarması için bir gizli yatkınlık oluşturabilir.” diye konuştu.

Şartlar berbat

Akdeniz’de kurtarılan göçmenlerin Libya’ya dönmemesi gerektiğini de vurgulayan Grandi, Libya’nın güvenli olmadığını bildirdi. Grandi, “Libya geri dönüşler için güvenli bir ülke değil. İnsanlar birçok toplama kampında berbat şartlar altındalar. Ben o kadar perişan ve acımasız şartları nadiren gördüm.” ifadelerini kullandı.

Milliyetçilik kötülüğün anasıdır

Berlin’de demokrasi ve göç konusunda katıldığı bir etkinlikte konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas “Göç değil milliyetçilik bütün sorunların anasıdır” dedi. Bunun sadece Almanya’da değil bütün dünyada görünür hale geldiğini belirten Maas, “Bu gelişme liberal demokrasimize, saygı ve hoşgörüye bir saldırıdan başka bir şey değildir” diye konuştu.