İşgal altındaki Doğu Kudüs sokaklarında İsrail polisi sayısı arttırıldı

İsrail Emniyet Müdürlüğü, işgal altındaki Doğu Kudüs ve çevresinde ek polisler görevlendirildiğini, polisin protesto gösterilerine müdahale etmeye hazır olduğunu açıkladı.

Mescid-i Aksa'ya girişlere ise yaş sınırlaması getirilmediği açıklamasında bulunan İsrail Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Micky Rosenfeld, "Kudüs ile Eski Şehir bölgesinde ve çevresine ek polisler konuşlandırıldı. Polis zaruri olması halinde protestoculara karşılık vermek için hazır." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının ardından Filistinli gruplar protesto düzenleme çağrısında bulunmuştu. Filistin direniş örgütü Hamas, bugünü "Öfke günü" ilan ederek intifada çağrısında bulunmuştu.

Dün de işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da protesto gösterileri vardı. İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki gösterilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalesinde 108 Filistinli yaralanmıştı.

Kudüs'teki yarım asırlık işgal

Doğu Kudüs'ü 5 Haziran 1967'de işgal eden İsrail, 1980'de tek taraflı olarak kentin doğusunu ve batısını "birleşik başkenti" ilan etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BGMK), 1980'de kabul ettiği 478 sayılı kararla, İsrail'in ilhak ve başkent ilanını geçersiz saydı.

BMGK kararı çerçevesinde, ABD dahil uluslararası toplum Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğunu kabul ediyor. İsrail yönetimini tanıyan tüm ülkelerin büyükelçilikleri Tel Aviv'de bulunuyor. Hiçbir ülke, Kudüs'ü ya da doğu ve batı bölümlerini başkent olarak kabul etmiyor.

ABD, Trump'ın hamlesiyle Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan ilk ülke oldu.

Uluslararası toplumun tepkisini çeken Trump yönetimi, bölgenin kaosa sürükleneceği ve İsrail-Arap ihtilafının daha da çözümsüz hale geleceği uyarılarını göz ardı etti.