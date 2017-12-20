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20 ARALIK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

İşgal, hukuksuzluk, zulüm: 27 Filistinli daha gözaltına alındı!

20 Aralık 2017, Çarşamba 11:42
İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 27 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail ordu yetkilisinden alınan bilgiye göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 17 Filistinli gözaltına alındı.

Öte yandan Filistinli kaynaklar, İsrail polisinin Doğu Kudüs'te yaptığı operasyonda en az 10 Filistinliyi gözaltına aldığını aktardı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.

AA

Etiketler: filistin, gözaltı, israil zulmü
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