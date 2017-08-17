İşgalci İsrail'e bir tokat daha: ''Uluslararası hukuk her yönü ile Filistin'i destekler nitelikte"

Princeton Üniversitesi Emekli Öğretim Görevlisi ve Uluslararası Hukuk Profesörü Richard A. Falk, ''Filistin meselesinde uluslararası hukuk çok net ve her yönü ile Filistin'i destekler nitelikte.'' dedi.

Profesör Richard A. Falk, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı Kampüsü'nde "Filistin, Ayrımcılık ve Gelecek" isimli bir konferans verdi. Falk, Filistin-İsrail sorununun hukuki boyutunu ele aldığı konuşmasında İsrail'in Kudüs işgali ile başlayan süreci uluslararası hukuk açısından değerlendirdi.

Prof. Falk, İsrail'in uluslararası hukuk kurallarını ihlal ederek Kudüs'ü işgal ettiğini belirterek, "İsrail'in Kudüs'ü işgal etmesi, Filistin şehirlerinin suyunu kesmesi, yasa dışı yerleşime devam etmesi, aşırı güç kullanması tamamen uluslararası hukuka aykırı. Bu konuda çok net bir şey var o da İsrail'in tüm bu yasa dışı eylemlerine hukuki müdahalenin önü açık.'' diye konuştu.

İsrail'in 1967 yılında "Altı Gün Savaşları" sırasında Mısır ve Ürdün'ü yenerek Suriye'nin Golan Tepeleri'ni ele geçirdiğini anlatan Falk, İsrail'in bundan sonra Filistin topraklarını işgal etmeye başladığını kaydetti.

Kudüs'ü, İsrail'in "ebedi ve bölünmemiş" başkent olduğu iddiasıyla işgal ettiğini söyleyen Falk, Birleşmiş Milletler'in (BM) İsrail-Filistin sorununu çözme konusundaki başarısızlığını eleştirdi.

Falk, ''Birleşmiş Milletler'in çözmesi gereken en önemli sorunlardan biri Filistin sorunudur. 70 yıldır Birleşmiş Milletler üyesi olan İsrail'e bir baskı uygulanmadı ve Filistin sorunu çözülmedi. Uluslararası hukuk zayıf veya güçlüye göre ayarlanmaz. Herkese eşit şekilde uygulanmalıdır.'' şeklinde konuştu.

Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin etme konusunda gösterdikleri mücadelenin haklılığına değinen Falk, ''Gerçek, hukuk sisteminin vazgeçilmez bir ön koşuldur. Filistin sorunu bir gerçek, Filistin halkı gerçek bir mücadele veriyor. Kendi kaderini tayin etme ve sürdürülebilir bir barışı hedefliyor. Bu son derece önemli. Uluslararası sistem bu konuda net bir karar almak zorunda.'' değerlendirmesinde bulundu.

Falk, ''Filistin meselesinde uluslararası hukuk çok net ve her yönü ile Filistin'i destekler nitelikte.'' diye konuştu.

***

Okumak için tıklayınız:

Adım adım Yahudileştiriyor: Dünya 'yeter' demedikçe İsrail'in zulmü sona ermeyecek!

İsrail, Filistin'in elektriğini kesecek

''2 milyar Müslümana meydan okuyor''

Müspet hareket işgalci İsrail'e geri adım attırdı: Mescid-i Aksa'daki durum 'normale' döndü

'Dünya 'yeter' demedikçe İsrail'in zulmü sona ermeyecek'

Müspet hareket işgalci İsrail'e geri adım attırdı

Müspet hareket bir Kur’ân emridir

“Müsbet hareket” ya da “manevî cihad”

Müsbet Hareket

Müsbet hareketin gerekliliği ortaya çıktı

''İsrail'in hukuka aykırı hareketlerini şiddetle kınıyoruz''

İşgalci İsrail Temmuz'da 20 Filistinli öldürdü

'Sorunsuz' ilk Cuma namazı: Üç haftada neler yaşandı?

İslâm dünyası, İsrail’le ilişkileri kesmeli

Filistin’deki siyasi bölünme İsrail’e yarıyor

Bütün tepkilere rağmen işgale devam: Yeni konutların temelini attı

'Hukuksuzluk'tan vazgeçmeyeceğini açıkladı!

Krizi derinleştiriyor: Siyonist azgınlığının Mescid-i Aksa ihlalleri sürüyor

ABD, İsrail'e tepki gösterdi: Trump'ın bu konudaki tavrı çok net

Hem hukuksuzluk hem küstahlık: ''Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak güçlendirmek için...''

Mescid-i Aksa'ya giren 'fanatik' Yahudi sayısında artış!

İİT İsrail'i güçlü bir şekilde kınadı

'İmkanı olan tüm kardeşlerimiz Kudüs'ü ziyaret etsin'

İşgalci İsrail 116'ncı kez yıktı!

İşgalci İsrail zulmüne bir tepki de Endonezya'dan

Filistin'in 11 yaşındaki en küçük gazetecisinden en anlamlı mesaj...

Mescid-i Aksa'nın tüm kapıları açıldı: On binler Harem-i Şerif'te...

Papaz Musellem'den Filistin için önemli çağrı

'50 yaş sınırı' zulmü: Cuma namazını Kudüs’ün caddelerinde kıldılar...

Siyonist azgınlığı: Yeni keyfilik ve zorbalık...

Olağanüstü toplantının ardından 16 maddelik bildiri yayınlandı

Yeni fitne, yine provokasyon: İşgalci İsrail'den 50 yaş yasağı

İnsanlık İsrail'e geri adım attırdı: Bu duyarlılık devam etsin

Mescid'i Aksa'nın tüm kapıları açıldı

BM'den işgalci İsrail'in geri adım atması hakkında açıklama

Mescid-i Aksa'nın kapısındaki demirler de kalktı

BM’den dinler arası savaş uyarısı

BM: Cumadan önce çözülmeli

İsrail asıllı İsveç vatandaşından dikkat çeken işgalci İsrail açıklamaları

Mescid-i Aksa ile ilgili karar günü

Mescid-i Aksa hakkında önemli gelişme

İİT'den olağanüstü toplantısı sonrası Mescid-i Aksa açıklaması

İttihad-ı İslâm’ın düğüm şehri: Kudüs

Mescid-i Aksa için olağanüstü toplantı kararı: Kudüs kırmızı çizgimizdir

Yahudi kökenli ABD'liler de katıldı: New York'ta İsrail zulmü protesto edildi!

Siyonist azgınlığını artarak devam ediyor: Yine saldırdılar; yaralılar var!

İsrail televizyonu: Metal arama dedektörleri kaldırılacak

İsrail askerleri namaz kılan genci tekmeledi

Ey insanlık Kudüs’e sahip çık

İslami Cihat Hareketi: Kudüs üzerindeki egemenlik halkımıza aittir

''Kudüs halkı, İslam dünyasından destek bekliyor''

İsrail, Cuma cemaatine saldırdı: 3 ölü, 190 yaralı

İsrail, Mescid-i Aksa'ya çıkan yollarda cemaate saldırdı!

Siyonist azgınlığı artarak devam ediyor: İsrail zulmünden yeni yasak!

Rahipler Aksa için yürüdü

ABD'den 'Mescid-i Aksa' açıklaması

Siyonist azgınlığı devam ediyor: İsrail eski şehir kapılarını yeniden kapattı

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nen Kudüs ve Mescid-i Aksa mesajı

İsrail zulmüne bu suskunluk niye?

Filistin'den dünyaya 'acil' Kudüs ve Mescid-i Aksa çağrısı

Mescid-i Aksa’nın çığlığına sessiz kalınıyor!

Mescid-i Aksa için olağanüstü toplantı çağrısı

Siyonist azgınlığı: Mescid-i Aksa'ya 155 fanatik Yahudi, İsrail polisi eşliğinde baskın düzenledi

İsrail'in dehşet veren 'sinsi' hedefini açıkladı

Büyük tepki çeken yasak hakkında yeni gelişme

Zulüm artarak devam ediyor: Eski Kudüs'e 4 gündür giriş çıkışa izin verilmiyor!

Mescid-i Aksa ibadete açıldı: Metal dedektörü uygulamasına tepki!

İsrail zulmü dinmiyor

Bugün de ezan okunmadı...

Dışişleri'nden İsrail'e 'Mescid-i Aksa' çağrısı

Kudüs Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin serbest bırakıldı

"1967 yılından bu yana ilk defa Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kılınamadı''

***

Okumak için tıklayınız:

Ezan yasağı yasa tasarısını yırttılar: “Tükürün zalimlerin hayâsız yüzüne!”

'Hukuksuzluk'tan vazgeçmeyeceğini açıkladı!

ABD, İsrail'e tepki gösterdi: Trump'ın bu konudaki tavrı çok net

Hem hukuksuzluk hem küstahlık: ''Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak güçlendirmek için...''