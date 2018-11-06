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7 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

İşgale meydan okuyor

06 Kasım 2018, Salı 23:41
İşgal altındaki Batı Şeria’da Ayrım Duvarı’nın hemen yanında yer alan yaklaşık 5 bin yıllık zeytin ağacı, yılda yarım ton ürün vererek İsrail işgaline âdeta meydan okuyor.

İşgal altındaki Batı Şeria’da Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine sadece birkaç metre mesafede yer alan yaklaşık 5 bin yıllık zeytin ağacı, İsrail işgaline âdeta meydan okuyor. Kudüs’e komşu olan Velece beldesinin bir kısmı, “Ayrım Duvarı” inşası için İsrail tarafından el konulmuş durumda. İsrail güçlerinin işgal, ihlâl ve zulmünden sadece Filistin halkı değil, Filistin’in sembolü olan ve Filistinliler için “hayat” demek olan zeytin ağaçları da payını alıyor. Bu bağlamda binlerce yıl öncesinden miras kalan ve bölgede “Bedevi Ağacı” olarak bilinen en eski zeytin ağacının koruması da Filistin Tarım Bakanlığı tarafından Filistinli Ebu Ali ailesine verildi. Beytüllahim sınırlarındaki Velece beldesinde yüksekliği 12 metre, çapı 25 metreyi bulan ve 250 metrekarelik bir alanı kapsayan zeytin ağacı, Japon uzmanların tahminine göre 5 bin 500 yıllık geçmişe sahip. Yıllar geçtikçe 22 ayrı köke ayrılan ve yılda yaklaşık 500 kilogram ürünle bir zeytinlik kadar meyve veren ağaç, dünyanın en yaşlı zeytin ağaçları arasında gösteriliyor.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı yerleşimler arasında

Salah Ebu Ali (45), Ebu Ali ailesi olarak köklü geçmişi olan bu ağacı himaye etmekten gurur duyduklarını söyledi. Ebu Ali, tarihi ağacın hemen yanında Kudüs ile Batı Şeria’yı ayıran İsrail’in inşa ettiği ırkçı Ayrım Duvarı’nın yer aldığını belirtti. Ebu Ali, İsrail’in “güvenlik” gerekçesiyle diktiği duvarın inşası sırasında ağacın yerinden sökülmekten son anda kurtarıldığını, hatta kazı çalışmaları sırasında ağacın bazı köklerinin kesildiğini dile getirdi. Binlerce yıllık geçmişiyle İsrail işgaline meydan okuyan ağacın, Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleriyle çevrili olduğuna dikkati çeken Ebu Ali, “Ağacın 5 bin 500 yıllık ömrü olduğu tahmin ediliyor, ağacın çevresindeki 5 dönümlük alan da bize ait, oralara da zeytin ağaçları diktik. 

Satılmasına kesinlikle karşıyız. Böyle bir işe bulaşmayız. Bu ağacın topraklarımızda olması bizim için bir şereftir.” dedi.

Obama’ya “ağacın meyvesinden” hediye

Filistin Zeytinyağı Konseyi Başkanı Fayyad Fayyad da Filistin Devleti Başkanı Mahmud Abbas’ın, Barack Obama’nın 2009’da ABD Başkanı olarak göreve gelmesi dolayısıyla bu ağacın meyvesinden kendisine takdim ettiğini de hatırlattı.

 

 

AA

Etiketler: filistin
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