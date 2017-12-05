İşgalin 100'üncü yılında Filistin ve Kudüs...

Filistin topraklarında yaşanan İsrail işgali ve bölgede yaşanan gelişmeler, İstanbul'da düzenlenecek sempozyumda ele alınacak.

Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2017 yılının, Balfour Deklarasyonu ile Kudüs başta olmak üzere Filistin topraklarının, önce İngiltere ardından İsrail tarafından işgalinin 100'üncü yılı olduğu hatırlatılarak, "Sempozyum, emperyalist güçlerin Filistin bölgesine dair emelleri ve 'Ortadoğu'da Batı çıkarlarını koruyacak bir 'tampon devlet'in kurulması fikri etrafında gerçekleşecektir.” ifadelerine yer verildi.

Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı’nın koordinatörlüğünde düzenlenen Uluslararası Beytülmakdis Akademik Sempozyumu’nun 17'ncisi, 10-11 Aralık tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek.

Beytü'l Makdis'te Batı Sömürgeciliği: "Tampon Devlet" olacak

Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezinde düzenlenecek sempozyuma, Kudüs ve Mescid-i Aksa üzerine çalışma yapan, yurt içi ve yurt dışından birçok kurum ve kuruluş da destek verecek.

Geçen yılki teması Osmanlılar ve Beytülmakdis olan sempozyumun bu yılki teması, "Beytü'l Makdis'te Batı Sömürgeciliği: "Tampon Devlet" olacak.

Sempozyum, vakfın kurucusu ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Abdülfettah Al-Avaisi’nin konuşması ile başlayacak.

Sempozyumda, Kudüs başta olmak üzere Filistin topraklarının önce İngiltere, ardından İsrail tarafından işgali ve geçen sürede yaşanan olaylar, tarihi derinliği ile alanlarında uzman isimlerin tebliğlerinde ele alınacak.