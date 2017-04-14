IŞİD: ABD’nin Afganistan’daki saldırısında kaybımız olmadı

ABD’nin Afganistan’daki IŞİD mevzilerine düzenlediği saldırı sonrasında IŞİD'den gelen açıklamada, örgütün ölü veya yaralı olarak hiçbir kaybının olmadığı bildirildi.

IŞİD, ABD’nin Afganistan’da ‘tüm bombaların anası’ ile düzenlediği saldırıda tek bir üyesinin bile ölmediğini iddia etti. AFP ajansı tarafından yayınlanan IŞİD’in açıklamasında, örgütün ölü veya yaralı olarak hiçbir kaybının olmadığı kaydedildi. Afganistan Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD’nin envanterindeki nükleer olmayan en büyük bombası olan GBU-43 ile IŞİD hedeflerine düzenlenen saldırıda 36 militanın öldüğü belirtilmişti.

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