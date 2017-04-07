IŞİD'den 'Türkiye'de referandum sandıklarına saldırı' çağrısı

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü Türkiye'deki militanlarına, 16 Nisan'da düzenlenecek anayasa değişikliği referandumunda "tüm sandıklarda saldırılar düzenleme" çağrısı yaptı.

IŞİD, aylık dergisi Rumiyah'ın 6 Nisan Perşembe günü yayınlanan 8. sayısının Türkçe versiyonunda "Allah'ın dışında başka kanun koyucu seçmek küfürdür" ifadesiyle şu çağrıyı yaptı:

"Referandumda 'Evet' diyenler kâfir olacağı gibi 'Hayır' diyenlerde kâfir olur. Müslümanların hiçbir şekilde seçim sandıklarına gitmemesi, o sandıklardan ve mekânlardan uzak durması, [oy kullananlara] düşmanlığını ilan etmesi gerekir.

"Tüm muvahhid kardeşlerimizden (…) tüm oy kullanma mekânlarının hedef alınmasını istiyoruz. Oraları basın, yakın, yıkın ve ateşe verin. Hem tağutları hem de referandumda oy kullanarak onlara ibadet eden tüm kâfirleri ve müşrikleri öldürün."

Arapça gazetede de benzer çağrı

IŞİD, yine Perşembe günü yayımladığı haftalık Arapça gazetesi al-Naba'da da, "Türkiye'de sandıklarda saldırılar düzenlenmesi" çağrısını yineledi.

Örgüt, Türkiye hükümetini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kınadı, hiçbir Müslümanın sandığa gitmemesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'deki militanlarına, hem referandum sandıklarında saldırılar düzenleme hem de oy vermeye giden herkesi hedef alma çağrısında bulunan IŞİD'in Arapça gazetesinde, "Elinizdeki en güçlü araç neyse onu kullanın ve maksimum kargaşa yaratın" ifadeleri yer aldı.