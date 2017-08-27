IŞİD'e büyük darbe!.. Telafer geri alındı

Irak'ta Türkmenlerin yaşadığı Telafer ilçe merkezine bağlı tüm semtlerin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarıldığı bildirildi.

Telafer Operasyonları Komutanı Korgeneral Abdulemir Yarullah, yaptığı yazılı açıklamada, "Orduya bağı zırhlı birlikler, Haşdi Şabi'ye ait 2, 9, 11'inci birlikleri, Askeri, Sanayi, Maarid semtlerini ve Telafer Kapısı'nı IŞİD'den kurtardı. Böylece ilçe merkezinin tüm semtlerinde kontrol sağlandı." ifadelerini kullandı. Yarullah, örgütün elinde yalnızca İyadiyye bölgesinin bulunduğunu belirterek, Irak güçlerinin bu bölgeyi almak için harekat başlattığını kaydetti. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 20 Ağustos Pazar günü, Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma operasyonunu başlattıklarını açıklamıştı. AA

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