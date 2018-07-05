IŞİD geri dönüyor

Indepedent’ın savunma muhabiri Kim Sengupta, Suriye’de sahada yaşanan yeni gelişmeleri fırsata çevirmeyi hedefleyen IŞİD örgütünün yeniden toparlandığını ve saldırılarına başladığını yazdı.

Haberin başında, son günlerde IŞİD’in Suriye’deki faaliyetinin artmakta olduğunu gösteren bazı gelişmelerden bahsediliyor. Rakka’daki bombalı saldırılar, farklı yerlerde rakip silahlı grupların savaş- çılarının kaçırılmaları ve infaz edilmeleri ile yeni topraklar ele geçirip buralarda yeni üslerin kurulması bu gelişmeler arasında sayılıyor. IŞİD’in hali hazırdaki militan sayısının sekiz ila on bin arasında olduğunun düşünüldüğünü aktaran Independent, tamamen yenildiği düşünülen örgütün geri döndüğünü, bunun temel nedenininse sahada değişmekte olan dinamikler olduğunu belirtiyor.

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