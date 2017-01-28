IŞİD'in önemli bir komutanı öldürüldü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen hava saldırısında terör örgütü IŞİD'in bir önemli komutanının öldürüldüğü bildirildi.

Nangarhar Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Hazrat Huseyin Maşrikival, yaptığı açıklamada, NATO kuvvetlerine ait insansız hava aracının, Nangarhar'ın Açin ilçesindeki IŞİD mevzilerini bombaladığını belirtti. Saldırıda terör örgütü IŞİD'in önemli komutanlarından Kazi Şahid ile bir IŞİD üyesinin öldürüldüğünü ifade eden Maşrikival, 5 teröristin de yaralandığını söyledi. Maşrikival, öte yandan Nangarhar'ın Hasaki Mine ilçesinde çıkan çatışmada 3 IŞİD mensubunun öldürüldüğünü, ikisinin de yaralandığını kaydetti. AA

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