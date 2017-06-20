IŞİD'in propaganda sorumlusu öldürüldü

IŞİD terör örgütünün propaganda sorumlusu ve sözde müftüsü, hava saldırısında öldürüldü.

IŞİD karşıtı koalisyondan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'de Mayadin ilçesine yapılan hava saldırısında, IŞİD elebaşı "El Bağdadi’nin en güvendiği isimlerden biri" olarak tanımlanan El Turki al-Binali'nin öldürüldüğü doğrulandı. IŞİD'in sözde müftüsü de olan Turki al-Binali, koalisyon güçlerinin hava saldırısında öldürüldüğü açıklandı. Turki al-Binali, IŞİD'in terör eylemlerini ve katliamlarını destek ve teşvik eden propaganda faaliyetlerini yürüten isimdi. DHA

Okunma Sayısı: 175

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.