IŞİD, Irak'ta ordu güçlerine pusu kurdu

Irak'ın batısındaki Enbar vilayetinde terör örgütü IŞİD'in saldırısı sonucu 7 askerin öldüğü belirtildi.

Irak ordusunda görevli Yüzbaşı Ahmed el Duleymi, yaptığı açıklamada, IŞİD unsurlarının, Enbar'ın merkezi Ramadi'ye bağlı Rutbe ilçesinin kırsal alanında ordu güçlerine pusu kurduğunu söyledi. Saldırı sonucu 7 askerin öldüğünü aktaran Duleymi, çıkan çatışmada ise 9 teröristin öldürüldüğünü kaydetti. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Aralık 2017'de Irak topraklarının IŞİD'ten tamamen temizlendiğini duyurmuştu. Ancak Musul'un batısındaki sahra bölgeler başta olmak üzere Irak-Suriye sınırı üzerinde IŞİD'in askeri varlığı devam ediyor. AA

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