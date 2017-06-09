IŞİD Kerbala'da saldırdı, onlarca ölü ve yaralı var

Terör örgütü IŞİD, Irak'taki kutsal kentte bir çarşıda intihar saldırısı düzenledi. Canlı bombanın kendini havaya uçurmasıyla en az 20 kişi öldü, 25 yaralı hastanelere taşınıyor. IŞİD, kendi haber ajansından yaptığı açıklamayla saldırıyı üstlendi.

Terör örgütü IŞİD, Irak'taki kutsal kent Kerbala'yı kana buladı. Bugün gerçekleşen intihar saldırısında en az 20 kişinin öldüğü bildiriliyor. Irak güvenlik kaynakları, kentin doğusundaki bir çarşıda canlı bombanın kendini havaya uçurmasıyla en az 25 kişinin de yaralandığını açıkladı. Ülkenin en büyük ikinci kenti Musul'da kapana kısılan terör örgütü, kendi haber ajansından yaptığı açıklamayla saldırıyı üstlendi.

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