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17 OCAK 2017 SALI - YIL: 47

IŞİD militanları Deyr ez-Zor'da hava üssünü kuşattı

16 Ocak 2017, Pazartesi 19:03
IŞİD militanlarının Suriye’nin kuzeyindeki Deyr ez-Zor’da bulunan bir hava üssünü kuşattığı belirtildi.

Çatışmalar sürüyor

Havaalanı çevresinde ve merkezde çatışmalar sürüyor. 

IŞİD, Deyrizor'a 2014'ün ortasında girmişti. Geniş petrol sahalarına ev sahipliği yapan Deyrizor, Fırat nehri kıyısında verimli arazilere sahip.

Kent merkezi dışında tüm il IŞİD kontrolünde

İlin kent merkezi hariç tümü terör örgütünün elinde.

Suriye’nin batısı ve merkezinin Irak ile karayolu bağlantısını sağlaması bu bölgeyi stratejik kılıyor.

Örgüt kuşatması altında yaklaşık 100 bin sivil yaşıyor.

Muhabir: Mohamad Misto-Selen Temizer-Levent Tok

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