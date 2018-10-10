IŞİD, Nusra'nın elindeki kimyasal silah malzemelerini aldı

IŞİD'in, El Nusra'ya saldırarak kimyasal silah yapımında kullanılan maddeleri çaldığı açıklandı.

Rusya'nın Suriye'deki Ateşkes İzleme Merkezi Başkanı Korgeneral Vladimir Savçenko, Batılı ülkelerin temsilcilerinin sorumsuzluğu yüzünden kimyasal silahların üretiminde kullanılan zehirli maddelerin IŞİD'in eline geçtiğini belirtti.

Savçenko, bugünkü basın brifinginde şu ifadelere yer verdi: "9 Ekim akşamı, El-Latamna yerleşimi yakınlarında, IŞİD yanlısı çetelerden biri, Heyet Tahrir eş-Şam (eski adıyla Nusra) terörist örgütünün karargahına saldırdı. Çatışmada 4 militan ve iki Beyaz Miğferler üyesi öldürüldü. Karargahtan klor içeren iki varil çıkarıldı. Çalınan variller Halep bölgesinin güneyine götürüldü ve IŞİD bağlantılı Harras Ed-Din terörist grubuna teslim edildi".

Savçenko, "Batı ülkeleri, kontrolleri altındaki çeteleri kullanarak Suriye hükümet ordusuna karşı provokasyon planladığında İdlib çatışmasızlık bölgesindeki zor durumu dikkate almıyor. Bu sorumsuzca eylemler sonucu zehirli maddeler, ne yapacakları tahmin edilemez olan IŞİD teröristlerinin eline geçmiş bulunuyor" diye ekledi.