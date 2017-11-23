IŞİD tehdidi devam ediyor

Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jan Kubis, IŞİD karşısında askeri zafer kazanılmasına rağmen, örgütün hala tehdit olarak mevcudiyetini devam ettirdiğini söyledi.

Kubis, “IŞİD’e karşı zafer kazanılmasına rağmen, Irak’ta, bölgede, Avrupa ve ötesinde terör tehdidi devam ediyor” dedi. IŞİD’in dünyanın her yerinde sivillere yönelik rastgele saldırılar düzenleyebileceğini belirten Kubis, “IŞİD yenildi ama hala bitmedi. IŞİD’e karşı mücadele eden koalisyon güçlerine, bölge ülkelerine ve uluslararası topluma IŞİD’in tamamen yenilmesi ve Irak’ta ve bölgede istikrarı sağlamak için askeri ve askeri olmayan çabaları devam ettirmeleri çağrısı yapıyorum” diye konuştu.

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