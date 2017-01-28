IŞİD'ten kaçan siviller mayına bastı: 5 ölü, 10 yaralı!

Irak'ta terör örgütü IŞİD'in kontrolündeki Havice ilçesinden kaçmaya çalışırken, örgütün Tuzhurmatu yakınında yola döşediği mayınların patlaması sonucu 5 kişinin öldüğü, 10'unun yaralandığı bildirildi.

Salahaddin iline bağlı Tuzhurmatu İlçe Polis Müdürü Yarbay Nazım Fazıl, yaptığı açıklamada, "Havice ilçesinden kaçan siviller Salahaddin'e geçmek isterken daha önce teröristlerce yola döşenen mayınlar infilak etti. Olayda 5 sivil öldü, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 sivil yaralandı." dedi. Fazıl özellikle Musul operasyonunda gelinen olumlu aşamadan dolayı IŞİD'in kontrolündeki bölgelerden kaçışlarda artış yaşandığını dile getirdi. Kerkük'ün güneyindeki Havice ilçesi ve ona bağlı 6 kasaba ile yüzlerce köy Haziran 2014'ten bu yana terör örgütü DEAŞ'ın kontrolünde bulunuyor. AA

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