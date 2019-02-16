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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

IŞİD ve PYD terör saldırılarında iş birliği yapıyor

16 Şubat 2019, Cumartesi 16:51
Terör örgütleri PYD ve IŞİD'in yaptığı ortaklık ortaya çıktı. Suriye'deki gücü azalan IŞİD, YPG ve SDG gibi terör örgütleri ile anlaşarak terör eylemleri planladığı iddia edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamaya göre Türk güvenlik güçleri kısa süre önce Hatay’da zaman ayarlı bomba yüklenmiş bir kamyonu durdurdu. 

IŞİD’li bir teröristin kullandığı belirtilen kamyon, Suriye’de Kürt Demokratik Birlik Partisi’nin (PYD) elinde bulunan 100 IŞİD’linin serbest bırakılması karşılığında terör saldırısı gerçekleştirmeden önce yakalandı.

IŞİD ile PYD’nin iddia edilen işbirliği, önümüzdeki dönemde Suriye’deki iki örgüt arasında sınır-ötesi terör eylemi gerçekleştirmeye yönelik taşeronlaşma risklerini gündeme getirdi.

Öte yandan, hapishanelerde daha da radikalleşen IŞİD militanlarının salıverildiklerinde savaş alanlarına geri döneceği veya ülkelerine giderek yeni bir terör saldırısı dalgasını tetikleyebilecekleri de birincil tehditler arasında gösteriliyor.

IŞİD militanlarının büyük kısmı Suriye’de Rakka kent merkezindeki büyük bir hapishanede ABD destekli terör örgütü PYD / YPG militanları tarafından esir tutuluyor.

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında YPG tarafından omurgası oluşturulan terör örgütü Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) IŞİD'le gizli esir takası anlaşmaları yaptığı ve IŞİD bünyesindeki Avrupalı yabancı savaşçıların bir kısmının serbest kaldığı iddia edilmişti.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, cumartesi günü SDG’nin ülkenin doğusunda IŞİD kontrolü altındaki son toprakları da ele geçirdiğini açıkladı.

"Köşeye sıkıştıkça işbirliği yapıyor"

Merkezi Ankara’da bulunan ORSAM düşünce kuruluşunda güvenlik çalışmaları alanında araştırmacı Sertaç Canalp Korkmaz’a göre; “IŞİD köşeye sıkıştıkça farklı isimler adı altında hareket etmeye ve farklı terör örgütleriyle işbirliği yaparak hayatta kalmaya çalışıyor.”

Korkmaz, “Sahadaki dengelerde yaşanan değişim amaçları farklı olan her iki terör örgütünü de ayakta kalabilmek için kimi yerlerde birbirleriyle temas kurmaya, ortak iş yapmaya veya bazı konular üzerinden pazarlık yapmaya itmektedir,” diye ekliyor.

"Yeni saldırı riski devam ediyor"

Yakın zamanda bu tür saldırı girişimlerinin yeniden yaşanabileceği öngörüsünde bulunan Korkmaz, Türkiye’de IŞİD’in hala uyuyan hücrelerinden kaynaklı bir tehdidin bulunduğunu da vurguluyor:

“PKK terör örgütü de kendisinin yapamadığı eylemleri IŞİD’e taşeron bir rol yükleyerek gerçekleştirmek isteyebilir”

Korkmaz’a göre, PKK/PYD böyle bir durumda hem kendisi saldırının faili olmadığını gösterecek, hem de IŞİD’in eylem kapasitesini bahane ederek Suriye’de IŞİD’e karşı olan varlığını sürdürebilmek için başta ABD olmak üzere Batılı devletlerden uluslararası destek görmeye devam edecek.

Euronews Türkçe

Etiketler: Suriye, terör, IŞİD, YPG, SDG
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