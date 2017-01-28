İsim vermeden tepki gösterdi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Meksika sınırına duvar öreceğini söyleyen ABD’nin yeni cumhurbaşkanı Donald Trump’ın tutumuna isim vermeden tepki gösterdi.

Turizm konulu başkent Tahran’da düzenlenen toplantıda konuşan Ruhani, “Bugün halklar arasında duvar örülecek gün değildir. Yıllar önce Berlin Duvarı’nın yıkıldığını unuttular mı? Halklar arsında duvar varsa bile kaldırılmalıdır. Günümüz dünyası çeşitli topraklardaki halklar arasına mesafe konulacak dünya değildir” diye konuştu. Başta İran devlet televizyonu, ülke medyası Ruhani’nin sözlerini Trump’ın politikalarına tepki şeklinde yorumladı. Meksika sınırına duvar örülmesine karar veren Trump, ayrıca aralarında İran vatandaşlarının da olduğu yedi Müslüman ülke vatandaşına vize sınırlaması getiren karara imza attı. DHA

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