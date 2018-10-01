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1 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

İşkence altında şehit edilmişti

01 Ekim 2018, Pazartesi 01:32
İsrail, 18 Eylül'de gözaltına alındıktan birkaç saat sonra işkence altında şehit olan Filistinlinin naaşını ailesine teslim etti.

İsrail, 18 Eylül'de gözaltına alındıktan birkaç saat sonra işkence altında şehit olan Muhammed er-Rimavi'nin (24) naaşını, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Salfit'te bulunan Ariel Yahudi yerleşim birimi yakınlarında ailesine teslim etti.

İsrail makamlarından teslim alınan şehidin naaşı, ambulansla Ramallah'taki Filistin Sağlık Kompleksine nakledildi.

Filistinli şehidin cenazesinin, Ramallah'ın batısında doğum yeri olan Beyt Rima'da toprağa verilmesi bekleniyor.

Rimavi, İsrail askerleri tarafından 18 Eylül'de gözaltına alındıktan birkaç saat sonra şehit olmuştu.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti'nin İsrail Savcılığına başvurusunun ardından Rimavi'nin naaşına şehit edilmesinden birkaç gün sonra adli tıp enstitüsünde otopsi yapılmıştı.

Heyet, otopsinin ilk sonuçlarına göre, şiddet ve darba maruz kalan Rimavi'nin bedenin çeşitli yerlerinde çürükler bulunduğunu belirtmişti.

AA

Etiketler: filistin, israil zulmü
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