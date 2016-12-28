İslam'a hakaret eden vali hakim karşısında

Endonezya’da İslam’a hakaretle suçlanan başkent Cakarta’nın Hristiyan Valisi Basuki Tjahaja Purnama hakim karşısına çıktı.

Euronews'in haberine göre “Ahok” lakaplı vali suçlu bulunması durumunda 5 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Duruşma sırasında bir yanda vali Purnama’ya destek gösterisi diğer yanda valinin istifasını isteyen grupların eylemleri vardı. Cakarta’nın ilk Çin asıllı ve 50 yıl aradan sonra ilk Hıristiyan valisi olan Purnama, 2014’te göreve gelmişti. 2017 yerel seçimlerinde yeniden aday olmayı planlayan Purnama, “adaylığıma karşı Kur’an’dan delil getirmeye çalışmak insanları aptal yerine koymaktır” ifadelerini kullanmıştı. Vali Purnama tepkiler üzerine Müslümanlardan özür dilemiş ancak protesto gösterilerinin önüne geçememişti.

Okunma Sayısı: 594

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.