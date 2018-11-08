İslâm âlimlerinden adalet vurgusu

Dünya Müslüman Âlimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Karadaği, Kudüs’ün dinî, tarihî ve medenî bir konuma sahip olduğunu belirterek, “Kudüs, Müslümanların kalbi durumundadır ve namuslarını temsil eder. Buradaki her türlü Yahudi işgali burasının Müslümanların, Arapların malı olduğu gerçeğini asla değiştirmeyecektir.” dedi.

Dünya Müslüman Âlimler Birliği 5. Genel Kurulu Grand Cevahir Otel’de dün düzenlenen kapanış oturumunun ardından tamamlandı. Toplantının kapanış oturumunda Genel Sekreterlik görevine yeniden getirilen Prof. Dr. Ali Karadaği, sonuç bildirgesini okudu. Adaleti, hürriyeti benimseyen bir yönetim Genel Kurul’da başkan, dört başkan yardımcısı ve 31 kişilik mütevelli heyeti seçimlerinin gizli oylamayla yapıldığını hatırlatan Karadaği, yeni yönetimin hayırlı olması temennisinde bulundu. Genel Kurul’un Müslümanlar arasındaki savaş, çatışma ve ayrışmaların son bulması gerektiği çağrısında bulunduğunu aktaran Karadaği, şöyle konuştu: “Genel kurulumuz bölünmüşlük ve parçalanmışlık ve bizleri başarısızlığa sevk eden bütün sebeplerden uzak durulmasını tavsiye etmiş, insanı, medeniyeti ve ülkeleri anarşiye sürükleyen kapının, böylelikle ortaya çıktığını dile getirmiştir. Aslında dağınık olan bir yapıyı daha fazla bölmenin Müslümanların düşmanlarına ve İslâm ümmetinin yarasının daha da derinleşmesine fırsat vermiş olacağı, kaynaklarının sömürülüp evlâtlarının birbirlerine kırdırılmasına yol açacağı dile getirilmiştir. Kontrollü hürriyete, adalete, zulmün ve azgınlığın, barışçıl ve meşru araçlarla sona erdirilmesine çağırmaktadır. Buradaki âlimler, bütün halkların kaderlerini tayin etme hususunda hür olduklarını kabul etmekte, her türlü ve zulüm ve despotizme karşı durmaktadır. Barışçıl ve meşrû yöntemlerin kullanılmasının desteklemektedir.” Karadaği, Müslümanların kapsamlı bir ıslaha yönelmesi, bunu da siyasi rejimini düzelterek başlaması gerektiğini ifade ederek, adaleti, hürriyeti benimseyen bir yönetim biçiminin seçilmesi gerektiğini kaydetti. Karadaği, buna paralel olarak da eğitim sisteminin de çağın gerekleriyle yeniden yapılandırılarak geri kalmışlığın ortadan kaldırılması gerektiğini kaydetti. AA

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