'İslam Almanya’nın bir gerçeğidir' ifadesi, yürekten alkışlanacak bir ifadedir'

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İslam medeniyetinin barış, huzur ve birlikte yaşam konusunda örnek olduğunu söyledi.

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Bremen Bölge teşkilatı bünyesinde faaliyet gösteren Bremen İslam Federasyonu (IFB) tarafından "Alemlere rahmet Hz. Muhammed (ASM) ve Maide-i Kur'an" etkinliği düzenlendi.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, ''İslam medeniyeti, barış, huzur ve birlikte yaşamak konusunda örnek bir medeniyettir” dedi.

Peygamberimiz Hz. Muhammed'in -Aleyhissalatu Vesselam- yaşadığı dönemlerde, İslam'ın doğduğu coğrafyanın kız çocuklarını diri diri gömecek kadar cehalet içerisinde olduğunu, savaşlar yaşandığını ve sömürü düzeninin hüküm sürdüğünü belirten Prof. Erbaş, “Allah resulü, insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkartmak amacıyla Kur’an-ı Kerim'i tüm insanlığa tebliğ etmek için görevlendirildi.” ifadesini kullandı.

Peygamber Efendimiz Hz. Peygambere -Aleyhissalatu Vesselam- gelen ilk ayetin ''Oku'' diye başladığını hatırlatan Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kur’an ‘Okunan kitap.’ demektir. İslam medeniyeti, ilim, barış, huzur ve birlikte yaşamak konusunda örnek bir medeniyettir. Peygamberimiz 13 yıl Mekke’de verdiği bu mücadelesini göç ettiği Medine’de yaptırdığı Mescid-i Nebevi Camisi'nde de sürdürmüştür. Sadece Almanya’da 2 bin 500 cami inşa edildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Bu camilere bilim ve eğitim merkezi olarak sahip çıkmalı ve en iyi şekilde değerlendirmeliyiz.”

Bütün peygamberlerin İslam’ı tebliğ için gönderildiğine ve Peygamberimiz Hz. Muhammed’in-Aleyhissalatu Vesselam- bu peygamberlerin son halkası olduğuna dikkati çeken Erbaş, İslam'ın Efendimiz Hz. Muhammed'in -Aleyhissalatu Vesselam- tavsiye ettiği şekilde yaşanması gerektiğini vurguladı.

Erbaş, Müslümanlar arasında mezhepçiliğin öne çıkarılmaması gerektiğine de işaret ederek, Müslümanların kötü huylardan uzak durmaları, hangi dinden olursa olsun komşularıyla ilişkileri iyi tutmaları ve inandığı ilkeler göre yaşamaları gerektiğini anımsattı.

"Bu yılın ilk 3 ayında camilere 33 saldırı"

IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün de Almanya’da artan İslam ve yabancı düşmanlığı ile cami saldırılarına değindi.

Türklerin yarım asırdır vatan edindiği Almanya'ya çok önemli katkılar sağladığı vurgulayan Ergün, ''Bugün Avrupa’da yaşayan ve aynı zamanda Avrupa’nın bir parçası olan Müslümanlar olarak Peygamberimizin hayatını ve Kur’an’ın hayatımıza nasıl yön verdiğini anlamaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var.'' dedi.

Ergün, Almanya'da sadece bu yılın ilk 3 ayında inanç merkezi olan camilere 33 saldırıda bulunulduğuna dikkati çekerek, ''Bu saldırılar sadece cami duvarlarında iz değil, aynı zamanda Müslümanların benliğinde derin izler bırakmıştır. Açıklığa kavuşturulmayan her saldırı, buradaki endişelerimizi daha da arttırmaktadır. Müslümanların mevcudiyetini hedef alan tek şey, yalnızca bu saldırılar değil, en az bu saldırılar kadar tehlikeli ve zihni kundakçılık olarak nitelendirebileceğimiz ırkçı ve İslam karşıtı söylemlerdir." ifadelerini kullandı.

Sorumluluğu bulunan bazı siyasetçilerin yaptıkları talihsiz açıklamalarla Almanya'daki Müslümanları derinden yaraladığını belirten Ergün, şunları kaydetti:

“Avrupa ve bu ülkede yaşayan çoğunluğun, bayatlamış bu sloganlara rağbet etmedikleri de aşikardır. Nitekim Almanya Başbakanı Angela Merkel’in 'İslam ve Müslümanlar Almanya’nın bir gerçeğidir.' ifadesi, yürekten alkışlanacak bir ifadedir. Bu bayatlamış sloganlara elbette 'Hayır' diyeceyiz. Söylenen ve şikayet eden bir toplum konumunda asla olmayacağız. Bu ülkenin esas unsurları olarak çevremizle ilişkilerimizi iyi tutacağız."

Etkinliğe Türkiye’nin Hannover Başkonsolosu Banu Malaman, Bremen eyalet meclisi üyeleri, sivil toplum kuruluş temsilcikleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Avusturya Cumhurbaşkanı: Bütün kadınlar başörtüsü taksın

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, artan İslamofobiyle mücadele için kadınlara başörtüsü takması çağrısında bulundu.

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Bunlar da Avrupalı

Avrupalıların İslam’a karşı cephe aldığının iddia edildiği bu günlerde İngiliz gazeteci başörtüsü yasağına karşı çıkarken, Avusturya’da Filistin’de yaşanan hak ihlalleri protesto edildi.

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"Müslümanlardan dostluk, kardeşlik, insanlıktan başka bir şey görmedim"

Batı dünyasındaki İslam'a karşı ön yargılarla mücadele ettiğini söyleyen İsveçli maratoncu Kristina Palten, "Müslümanlardan dostluk, kardeşlik, insanlık ve misafirperverlikten başka bir şey görmedim." dedi.

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http://www.yeniasya.com.tr/dunya/muslumanlardan-dostluk-kardeslik-insanliktan-baska-bir-sey-gormedim_428484

Kanadalı kadınlar 1 ay başlarını örtecekler

Kanada'nın Fort McMurray kentinde bir grup kadın, İslamofobik gelişmeleri protesto ve Müslüman kadınlarla empati için 1 ay başörtüsü takacak.

Kanada genelinde 2014 yılından bu yana düzenlenen Dünya Başörtüsü Günü (World Hijab Day) etkinliği, Alberta eyaletine bağlı Fort McMurray kentinde bu yıl farklı ilgi gördü.

Dünya Başörtüsü Günü Fort McMurray Organizatörü Kiran Malik Khan, etkinliği duyan 7 Kanadalı kadının kendilerine gelerek başörtüsü takmak için izin istediklerini söyledi

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İsveçli Bakan Anna Johansson'dan takdir toplayan örnek yaklaşım...

İsveç Altyapı Bakanı Anna Johansson, başkent Stockholm'deki kamyonlu terör saldırısıyla ilgili, "Bu saldırı bahane edilerek başka insanlar, gruplar suçlanamaz." dedi.

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Avusturya'da başörtüsü tartışması: Birinci Avrupa ve ikinci Avrupa karşı karşıya!

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Bediüzzaman; birinci 'Avrupa'yı övüyor, ikinci 'Avrupa'yı tokatlıyor

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/bediuzzaman-birinci-avrupa-yi-ovuyor-ikinci-avrupa-yi-tokatliyor_385940

Risale-i Nur'da 'Avrupa' kavramı

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/risale-i-nur-da-avrupa-kavrami_368418

Bediüzzaman ikinci Avrupa’yı niçin tokatlıyor?

http://www.yeniasya.com.tr/suleyman-kosmene/bediuzzaman-ikinci-avrupa-yi-nicin-tokatliyor_364708