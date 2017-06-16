''İslam Almanya’ya aittir'' sözünü hatırlattı

Bremen Eyalet Başbakanı Dr. Carsten Sieling, İslam'a yönelik ön yargıların devam ettiğini ancak terörden en fazla zarar görenlerin Müslümanlar olduğunu söyledi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Aşağı Saksonya ve Bremen Eyalet Birliği tarafından düzenlenen iftar programına katılan Bremen Eyalet Başbakanı Dr. Carsten Sieling, burada yaptığı konuşmada, “İslam’ı şiddetle bağdaştıranlara 'Terörden en çok Müslümanlar ölüyor' diye tepki göstermeliyiz, Bir dini suçlamalarına müsaade etmemeliyiz.” dedi.

Almanya’nın eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff‘un 2010 yılında geldiği Bremen’de söylediği “İslam Almanya’ya aittir.” sözünü hatırlatan Sieling, bu sözlerin Bremen’den yayılmasının da kendilerini ayrıca mutlu ettiğini belirtti.

Sieling, iftar programlarını çok iyi bir gelenek olarak gördüğünü belirterek ramazanı diyalog ve yardımlaşma ayı olarak tanımladı.

DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu ise konuşmasında ramazanın önemi ve fazileti üzerine bilgi verdi.

Bu yılki iftar programlarını ''Üzerinde her canın hakkı var, bu Ramazan ve her zaman“ parolasıyla gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Aşıkoğlu, insanların sorumlulukları olduğuna işaret ederek, “Allah tarafından bize emanet edilen dünyayı insan ve tüm canlılarla paylaşıyoruz. Bu bilinç içerisinde dünyamızı korumalıyız. Bu koruma sadece Müslümanların değil tüm insanların görevidir.” diye konuştu.

Aşıkoğlu DİTİB ile ilgili son aylarda Almanya'da üzücü tartışmalar yaşandığını hatırlatarak DİTİB’in herkese açık bir bir kuruluş olduğunu vurguladı.

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Avusturya Cumhurbaşkanı: Bütün kadınlar başörtüsü taksın

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, artan İslamofobiyle mücadele için kadınlara başörtüsü takması çağrısında bulundu.

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Bunlar da Avrupalı

Avrupalıların İslam’a karşı cephe aldığının iddia edildiği bu günlerde İngiliz gazeteci başörtüsü yasağına karşı çıkarken, Avusturya’da Filistin’de yaşanan hak ihlalleri protesto edildi.

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"Müslümanlardan dostluk, kardeşlik, insanlıktan başka bir şey görmedim"

Batı dünyasındaki İslam'a karşı ön yargılarla mücadele ettiğini söyleyen İsveçli maratoncu Kristina Palten, "Müslümanlardan dostluk, kardeşlik, insanlık ve misafirperverlikten başka bir şey görmedim." dedi.

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Kanadalı kadınlar 1 ay başlarını örtecekler

Kanada'nın Fort McMurray kentinde bir grup kadın, İslamofobik gelişmeleri protesto ve Müslüman kadınlarla empati için 1 ay başörtüsü takacak.

Kanada genelinde 2014 yılından bu yana düzenlenen Dünya Başörtüsü Günü (World Hijab Day) etkinliği, Alberta eyaletine bağlı Fort McMurray kentinde bu yıl farklı ilgi gördü.

Dünya Başörtüsü Günü Fort McMurray Organizatörü Kiran Malik Khan, etkinliği duyan 7 Kanadalı kadının kendilerine gelerek başörtüsü takmak için izin istediklerini söyledi

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http://www.yeniasya.com.tr/dunya/kanadali-kadinlar-1-ay-baslarini-ortecekler_424647

İsveçli Bakan Anna Johansson'dan takdir toplayan örnek yaklaşım...

İsveç Altyapı Bakanı Anna Johansson, başkent Stockholm'deki kamyonlu terör saldırısıyla ilgili, "Bu saldırı bahane edilerek başka insanlar, gruplar suçlanamaz." dedi.

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İslamofobiye rağmen en hızlı yayılan din: İnsaniyet-i kübra olan İslamiyet

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Avusturya'da başörtüsü tartışması: Birinci Avrupa ve ikinci Avrupa karşı karşıya!

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Bediüzzaman; birinci 'Avrupa'yı övüyor, ikinci 'Avrupa'yı tokatlıyor

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Risale-i Nur'da 'Avrupa' kavramı

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/risale-i-nur-da-avrupa-kavrami_368418

Bediüzzaman ikinci Avrupa’yı niçin tokatlıyor?

http://www.yeniasya.com.tr/suleyman-kosmene/bediuzzaman-ikinci-avrupa-yi-nicin-tokatliyor_364708