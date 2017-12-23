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23 ARALIK 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

İslam dünyası birlik olmalı

23 Aralık 2017, Cumartesi
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İslam dünyasını birlik ve beraberliğe, Mescid-i Aksa ve Kudüs’ün yanında yer almaya çağırdıklarını belirterek, “İslam dünyasındaki dağınıklığın birlik ve beraberliğe dönüşmesi için Türkiye Müslümanları olarak devleti ve milletiyle hep birlikte gayret içindeyiz.” dedi.

Erbaş, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen “2017 İslam Dayanışması Yılı: Dinler ve Medeniyetler Arası Diyalog” Uluslararası Konferansı’na katıldı.

Erbaş, konferansın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Başbakan Binali Yıldırım’la Bangladeş’e gerçekleştirdiği ziyareti hatırlatarak, Myanmar’daki katliamdan canını kurtarabilen bir milyon kadar Arakanlı Müslüman’ın bu ülkede yaşadığını söyledi. Kamplarda Müslümanları ziyaret ettiklerini anlatan Erbaş, “Şunu gördük ki insanlığın bittiği yerdir, şu anda Arakanlı Müslümanların durumu. Vicdanı olan her insan, Arakanlı Müslümanların durumunu görüp de utanmıyorsa demek ki insanlığında problem var.” değerlendirmesinde bulundu.

‘’Her yerde kan ve gözyaşı var’’

Yemen’de mezhep savaşının sürekli kışkırtıldığını, çatışmaların artık savaşa dönüştüğüne dikkati çeken Erbaş, “Müslümanların yaşadığı her yerde kan ve gözyaşı var. Geçen hafta İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi toplandı. ABD’nin Kudüs kararını reddettiler, kınadılar. Biz, İslam dünyasının birlik ve beraberlik içinde olmasını isterken insanlığın savaş ve çatışmalardan uzak, huzur içinde yaşamasını arzu ederken birileri, bunun içinde ABD var, bunun içinde Batı var, çatışma çıkarmak, savaş çıkarmak ve belki daha çok silah satmak için plan ve projeler yapıyorlar. Biz bunları reddediyoruz ve İslam dünyasını birlik ve beraberliğe çağırıyoruz. Mescid-i Aksa’nın, Kudüs’ün yanında yer almaya çağırıyoruz.” dedi.

‘’Müslümanlar Kur’an’a kulak vermelidir’’

İİT üyelerinin, Doğu Kudüs’ün Filistin’in başkenti olmasına karar verdiğini anımsatan Erbaş,  “Bütün Müslümanların bu kararlarının arkasında durmasını istiyoruz. Kur’ân-ı Kerim’de Rabbimiz, ‘Müminler kardeştir, kardeşlerinizin arasını düzeltin.’ diye emrediyor. Müslümanlar, Kur’ân’a kulak vermelidir. İslam dünyasındaki dağınıklığın birlik ve beraberliğe dönüşmesi için Türkiye Müslümanları olarak devleti ve milletiyle hep birlikte gayret içerisindeyiz. İnşallah diğer Müslümanlar da aynı duygular içinde hareket eder.” dedi.

AA

Etiketler: erbaş, diyanet, ittihad-ı islam
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  • gürkan

    23.12.2017 12:10:32

    Birlik olmalı söz ile mi olacak yoksa bir dünya gücü hukukta, ekonomide bilim ve ahlakta vs olunca mı gerçekleşecek. Yöntemi gerçekleştirmek için insanlar arasında hizip siyaseti yürütenler ve alkışçıları sağlayamaz vesselam.

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