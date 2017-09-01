İslam dünyasında Kurban Bayramı: Dualarda, Arakan, Filistin ve Suriye var

Kurban Bayramı'nın ilk günü Müslümanlar bayram namazı için camilere akın etti. Dualarda, Arakan, Filistin ve Suriye'deki Müslümanlar vardı.

Mescid-i Aksa'da bayram namazı

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da on binlerce Müslüman bayram namazını kıldı.

Arife günü yatsı namazından itibaren Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinlilerin sayısı sabah namazında binlere ulaştı. Ayrıca işgal altındaki Doğu Kudüs'ün uzak mahallelerinden Mescid-i Aksa'ya gelmek isteyen Filistinli Müslümanlar, Harem-i Şerif'in içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesine çıkan yollarda uzun kuyruklar oluşturdu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve teşrik tekbirleriyle bayram namazına kadar Mescid-i Aksa'da bekleyen on binlerce Müslüman, namazdan sonra okunan bayram hutbesini dinledi. İsrail'in başkenti Tel Aviv ve çevresinde mülteci konumunda bulunan Afrika asıllı binlerce Müslüman da bayram namazını Harem-i Şerif'te kıldı.

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Yusuf Ebu Suneyne tarafından okunan bayram hutbesinde, İslam dünyasının yaşadığı buhran ve meydan okumalara dikkat çekildi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine vurgu yapan Şeyh Ebu Suneyne, "İsrail'in yıkım, gözaltı, saldırgan ve baskıcı politikalarına bakın. İsrail'in Kudüs'teki Müslümanlara uyguladığı ağır vergiler ve çıkardığı zorluklar artık dayanılmaz hâl aldı. Bu zulüm böyle devam edemez." dedi.

Şeyh Ebu Suneyne Filistinli Müslümanlara sabır ve mücadele çağrısında bulunurken hutbenin sonunda Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu ve Müslümanların birliği için dua edildi.

Azerbaycan...

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de halk, Ejder Bey, Lezgi, Garaçukur, İlahiyat camilerini doldururken, cami içlerinde yer bulamayanlar namazlarını avlularda kıldı.

Namaz sonrası bayramlaşan Bakülüler, cami dışında bekleyen ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de mesaj yayımlayarak vatandaşların bayramını kutladı.

Kırgızistan'da Kurban Bayramı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te on binlerce Müslüman, Kurban Bayramı namazını Başbakanlık binası önündeki meydanda eda etti.

Lenin meydanında kılınan bayram namazına iktidar partisinin cumhurbaşkanı seçimlerindeki adayı Sooronbay Ceenbekov, milletvekilleri, bazı Müslüman ülkelerin büyükelçileri katıldı.

Kırgızistan Müftüsü Maksatbek Toktomuşev, namaz öncesi verdiği vaazda, İslam dininde Kurban Bayramı'nın önemini, temizlik, bilim ve ilime ilgi, helal ve haram konularını anlattı.

Kazakistan’da Kurban Bayramı

Sabah saatlerinde Nur Astana Camisi'ne akın eden kent sakinleri bayram namazını kıldı. Namazın ardından cami bahçesinde yemek ikramı yapıldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev de yayımladığı kutlama mesajında, Kurban Bayramı'nın iyimserlik, hayırseverlik, hümanizm bayramı olduğunu belirtti.

Mesajında, bayramın ülkedeki farkı uyruk ve dine ait insanlar arasındaki karşılıklı saygı, dostluk ve birliğin korunmasını ve güçlendirilmesini sağladığını dile getiren Nazarbayev, “Bayram ileride de ulusal kimliğin, değerlerin, kültürel ve tarihi mirasın korunmasına katkı sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Ülkede bir gün kutlanan Kurban Bayramı dolayısıyla 1 Eylül resmi tatil ilan edilmişti.

Afganistan

Terör olaylarıyla dünya gündeminden düşmeyen Afganistan'da halk, bayram namazını kılmak için camilere akın etti.

Ülkenin en kalabalık kentlerinden Mezar-ı Şerif'te Kurban Bayramı namazı, kentteki Mirza Haşim Camisi'nde kılındı.

Bayramı namazının ardından tüm İslam alemi, özellikle de Myanmar ve Filistin için dua edildi.

Gürcistan

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için Tiflis Cuma Camisi'ne akın etti.

Camiye sığmayan Müslümanlar, seccadelerini cami karşısındaki yol üzerine ve cami avlusuna sererek namazı kıldı.

Cuma Camisi İmamı Ramil Hüseyin Aliyev, bayram namazı öncesi verdiği vaazda cemaate Kurban Bayramı'yla ilgili bilgi verdi.

Bayramda en büyük ibadetin kurban kesmek olduğunu söyleyen Aliyev, dünyada zor durumda kalan tüm Müslümanlar için dua çağrısında bulundu.

Çin

Çin'in en eski camilerinden biri olan Niucie Camisi'nde bir araya gelen her yaştan Müslümanlar, aile ve dostlarıyla bu mübarek günün sevinç ve heyecanını yaşadı.

Sultan II. Abdülhamid döneminde yaptırılan ve Osmanlı kaynaklarında "Darul Ulumil Hamidiye" şeklinde geçen Niucie Camisi, Çin kaynaklarında da "Hui Ciao Şı Fan Şüe Tang" olarak anılıyor.

Çin'de yaşayan resmi rakamlara göre 20 milyondan fazla Müslüman yaşıyor, 56 etnik unsurdan 10'u Müslüman azınlıklardan oluşuyor.

Lübnan

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bayram namazını kılmak isteyen Müslümanlar, sabah erken saatlerinden itibaren şehir merkezindeki Muhammed el-Emin Camisi'de bir araya geldi. Camiye sığmayan yüzlerce Lübnanlı, caminin önündeki Şehitler Meydanı'na hasır sererek namazlarını eda etti.

Lübnan Müftülüğü Genel Sekreteri Şeyh Abdullatif Deryan, bayram namazının ardından verdiği hutbede, "Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın siyonist İsrail tehdidiyle karşı karşıya olduğunu" belirterek, "İşgal edilmiş Filistin toprakları özgür kılınmadıkça Arap ve Müslümanlar için onur yok." dedi.

Hutbenin sonunda tüm cemaat İslam aleminin birliği için dua etti.

Tunus

Başkent Tunus'taki Kartaca bölgesinde yer alan Malik İbn Enes Camisi, sabahın ilk dakikalarından itibaren bayram namazını kılmak isteyen Müslümanlarla doldu.

Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, Başbakan Yusuf Şahid ve bazı bakanlar da "cellabe" adı verilen yerel kıyafet giyerek camide cemaatin arasında yer aldı.

Almanya

Almanya'nın Köln kentinde yaşayan Müslümanlar, sabahın erken saatlerinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi'ni doldurarak Kurban Bayramı namazını kıldı.

Camiyi doldurarak hep bir ağızdan dua eden müminler, ramazan ayında ibadete açılan camide ikinci bayram namazını kılmanın hazzını yaşadı.

Din görevlisi Emre Şimşek, bayram vaazında, Müslümanlara ve mabetlere yönelik saldırılara da değinerek şunları söyledi:

"İslam beldelerinde akan kan ve gözyaşının tesiri altındayız. Baskı, zulüm ve tehdit altında zor şartlarda bulunan ve bayram coşkusunu yaşayamayan Müslüman kardeşlerimiz için, çocuklarımız için yüce Rabb'imize niyazda bulunuyoruz. Son zamanlarda Müslümanlara ve mabetlerimize yapılan saldırılara karşı vakur Müslüman duruşu sergileyelim. Hangi dine ve mezhebe bağlı olursa olsun, Allah adına veya din adına işlenen cinayetlere, baskı ve zulümlere Müslümanlar olarak dur diyelim."

Vaaz sonrası eller semaya açılarak dünyanın çeşitli bölgelerinde sıkıntı yaşayan, gözyaşı döken ve Kurban Bayramı coşkusunu yaşayamayan Müslümanlar ve tüm İslam alemi için dua edildi.

İsveç

İsveç'in başkenti Stockholm'de yaşayan Müslümanlar, DİTİB'e bağlı Fittja Ulu Camisi'nde toplandı. Camide binin üzerinde Müslüman, bayram namazını kıldı.

Gurbette bayram yaşayan Müslümanların çoğu, iş günü olması dolayısıyla namazdan sonra işlerine gitti.