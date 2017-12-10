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10 ARALIK 2017 PAZAR - YIL: 48

İslam dünyasının sessizliği Trump'ı cesaretlendirdi

10 Aralık 2017, Pazar
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Bu sessizlikler Trump’ı, cesaretlendirdi ve bugün sadece Müslümanları değil, bütün Hıristiyanları da barış seven Yahudileri de, tehlikeye atan bir hamle yaptı” dedi.

Eski Başbakan ve AKP Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Karaman’da Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde 15 Temmuz Konferans Salonu’nda ‘Fikri Gelişim Topluluğu’ tarafından düzenlenen söyleşiye katıldı. Davutoğlu, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kudüs’ü İsrail’in başşehri olarak tanıdığını söylemesine tepki gösterdi. Kudüs’ün, 400 yıl boyunca hiçbir etnik ve dini çatışmaya şahit olmadığını ifade eden Davutoğlu, şunları söyledi: “Hıristiyanlar, aralarındaki itilâfları çözmek için kiliselerin anahtarlarını, Müslümanlar’a teslim ettiler. Hâlâ bugün Kudüs’te hukuk bağlamında Osmanlı’dan gelen teamüller geçerlidir. Bu teamül şekillendirir Kudüs’ü. Kudüs; bizim meselemizdir. Kudüs, herkesten ve her toplumdan önce bizim meselemizdir. Çünkü Kudüs, bize bir emanettir. Bugün iki zihniyet çarpışıyor; Trump zihniyeti, bir de Kudüs’ü bir barış diyarı olarak 400 yıl idare etmiş olan bizlerin merhamet, izzet, onur, şeref ve şefkat zihniyeti. Bu zihniyetlerin çarpışması aslında bundan sonrada devam edecek. Bizim kendi onurumuza sahip çıkmamız, kendi onurumuzu korumamız için Kudüs’e sahip çıkmamız bir zarurettir.’’

Hıristiyanlar dahi Müslümanlar adına protesto yaptılar

Bu olayların yeni başlamadığına dikkat çeken Davutoğlu, ABD Başkanı Trump’n seçimlerden önce Müslümanlar’a yönelik kampanyasıyla bu sürecin başladığını belirtti. Ancak İslam dünyasından hiç ses çıkmadığını ifade eden Davutoğlu, şöyle dedi: “Ocak ayında İsrail, Kudüs’te ezanları yasakladı. Kimseden ses çıkmadı. Herkes küçük hesaplar içeresine girdi, yeni yönetimle bozuşmayalım diye. Trump, İslam dünyasını bölecek şekilde ‘Katar- Suudi Arabistan’ krizini tetikleyecek şekilde Suudi Arabistan’a gitti. Arkasından 7 Müslüman ülkeye, yasak koydu. Vicdan sahibi Hıristiyanlar dahi havaalanlarına gidip Müslümanlar adına protesto yaptılar, yine İslam dünyasından ses çıkmadı. Bu sessizlikler Trump’ı, cesaretlendirdi ve bugün sadece Müslümanları değil, bütün Hıristiyanları da barış seven Yahudileri de, tehlikeye atan bir hamle yaptı. Hiç kimseyi aldatmasın, bu hamleden sonrada Filistin barış görüşmelerine destek olacağım diye. Bu bir aldatmacadan ibaret. “

Kudüs’süz bir Filistin olamaz

Filistin barış görüşmelerinin Kudüs olmadan yapılamayacağını belirten Davutoğlu, Filistin barış görüşmelerinin Kudüs’süz yapılamayacağını vurguladı. Davutoğlu, “Uluslar arası hukuk açısından Kudüs’süz bir barış, Kudüs’süz bir Filistin olamaz. Filistin devletinin, Kudüs dışında kurulması,  yeni bir küçük ölçekli Arap devletinin çıkması gibi görünüyorsa bilinsin ki, Kudüs dünyadaki bütün Müslümanların ortak meselesidir. Dünyadaki Hıristiyanlarında ortak meselesidir. İbrani geleneğinden gelen herkesin ortak meselesidir. Bu konuda da sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı çağrı ile toplanacak olan İslâm İşbirliği Teşkilâtı, doğru kararlı müeyyide içeren bir tutum takınır” dedi. 

DHA

Etiketler: davutoğlu
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