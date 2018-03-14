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14 MART 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

İslam’ı Arakan’dan çıkartmak istiyorlar

14 Mart 2018, Çarşamba
Arakan Rohingya Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Wakar Uddin, “İslam’ı o topraklardan çıkarmak istiyorlar. Myanmar ordusu ve siyasi mekanizması bunun asıl mimarıdır. Arakan’da ‘yok etme’ politikası kurumsallaştı” dedi.

Arakan Rohingya Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Wakar Uddin, “İslâm’ı o topraklardan çıkarmak istiyorlar. Myanmar ordusu ve siyasî mekanizması bunun asıl mimarıdır. Arakan’da ‘yok etme’ politikası kurumsallaştı.” dedi.

 Uddin, İslâm Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği (AYBİR) ile Selçuk Üniversitesinin işbirliğinde Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Arakan’daki Rohingya Krizi” panelinde, Arakan’daki Müslümanların yaşadığı zulüm ve sistematik soykırıma Türkiye’nin kayıtsız kalmadığını söyledi.      

Arakan’daki Rohingyalıların bu krizle ilk kez karşılaşmadığını aktaran Uddin, “Bin yıldır bu zulüm o topraklarda yaşanıyor. Birleşmiş Milletler (BM) yaşananları sistematik soykırım olarak niteledi. Arakan’da ölüm tarlaları var. Myanmar Hükümeti ve Budist çeteleri, insanlığın kabul etmeyeceği cinayetleri işlemektedir. Dayanılmaz ve kabul edilemez görüntüler var. Yapılan bu etnik temizliğin sadece görünen kısmı kamuoyuna yansıyor.” diye konuştu.

İnsanlara zorla Budist isimleri veriliyor

Uddin, yapılanların uluslar arası toplumda da sorgulandığına işaret ederek, şöyle konuştu: “Bundan daha fazlası da var. Tamamen soykırıma dönüş- tü. Bunun çok sebebi var. Myanmar hükümeti ideolojik, diğer ırklardan üstün olduklarını düşünüyorlar. Orada bir temizlik yapıyorlar. İslâmı o topraklardan çıkarmak istiyorlar. Bütün dünyayı etkileyen bir insanlık krizi yaşanıyor. Orada ağır insan hakları ihlâlleri var. Seyahat ve ibadet özgürlüğü yok. Bir köyden başka bir köye bile gitmek izne tabi. Camiler kapalı, ibadet etmek yasak. İnsanlara zorla Budist isimler veriliyor. “ AYBİR Başkanı Prof. Dr. Yusuf Balcı ise İslâm dünyasında temel problemlerin başında bilgisizliğin geldiğini dile getirdi. Balcı, cehalete karşı İslâm dünyasındaki bilim adamlarına büyük görevler düştüğüne dikkati çekti. 

AA

Etiketler: arakan
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