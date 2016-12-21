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İslam'ın gerçek yüzünü gösterecek bir medyaya sahip olmamız gerekiyor

21 Aralık 2016, Çarşamba 13:43
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından organize edilen ve üye ülkelerin enformasyon bakanlarının katıldığı 11'inci İslam Konferansı Enformasyon Bakanları Zirvesi, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde başladı.

Türkiye'den Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un katıldığı zirvenin, açılış konuşmasını Suudi Arabistan Kültür ve Enformasyon Bakanı Adil et-Tureyfi ile İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymim yaptı.  

Tureyfi konuşmasında, Suudi Arabistan'ın terörden etkilenen ve büyük saldırılara maruz kalan ülkelerin başında geldiğini söyledi. Bakan Tureyfi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"18'i dış ülkeler ile bağlantılı 100'e yakın terör saldırısına maruz kaldık. En çirkin saldırı ise Ramazan ayında Mescid-i Nebevi yakınlarında gerçekleştirildi. Saldırılarda birçok vatandaş ve güvenlik görevlileri hayatını kaybetti."

İslam ve Müslümanlara yönelik saldırıların arttığı bu dönemde, medya aracılığıyla maddi ve manevi imkanlar kullanılarak bu saldırıların karşısında durulması gerektiğini vurgulayan Bakan Tureyfi, "İslam'ın gerçek yüzünü, taşıdığı gerçek değerleri ve İslam medeniyetini tüm dünyaya gösterecek etkin bir medyaya sahip olmamız gerekiyor." diye konuştu. 

"Terör ve İslamofobia ile Mücadelede Yeni Medya Araçlarının Rolü" temasını taşıyan zirvede, "İİT'nin 2025 yılı enformasyon hedefleri, kadının basındaki rolü, İİT üye ülkelerindeki basının işgal atındaki Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı desteklemedeki rolü, üye ülke enformasyon kuruluşları arasındaki iş birliği ve iletişim olanaklarının artırılması" görüşülecek.

Basın kuruluşları ve gazetecilere verilecek uluslararası ödül sisteminin oluşturulmasının da tartışılacağı zirvede ayrıca, uydu üzerinden yayın yapması, kararlaştırılan 'İİT Televizyonu' ile ilgili son gelişmelerin değerlendirilmesi ve İİT üye ülkelerindeki basın yayın kuruluşlarının kalite ve verimliliklerinin artırılması için proje yürütülmesi gibi konular ele alınacak.

AA

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