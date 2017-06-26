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27 HAZİRAN 2017 SALI - YIL: 48

İslam’ın güzelliklerini Kanadalılara anlatın

26 Haziran 2017, Pazartesi 23:31
Kanada’da yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı’nı coşku ve sevinçle karşıladı.

Kanada’nın en fazla Müslüman nüfusuna sahip kentlerinden Ontario eyaletine bağlı Hamilton’da bayram coşkusu yaşandı. Bölgenin en büyük camilerinden olan Hamilton Mountain Mosque’da (Hamilton Dağ Camisi) bir araya gelen binlerce Müslüman, sabah namazının ardından bayram namazına kadar ibadet etti. Bayram namazından saatler önce topluca salavat ve tekbir getiren Müslümanlar, cami dışına kurulan tezgahlardan da alış veriş yaptı.

Bayramımız benzersiz lütuflarla dolu

Bayram namazı öncesi cemaate seslenen Cami İmamı Mesut Tora ve Hamilton Müslümanlar Derneği Başkanı Javid Mirza, temmuz ayında başlayacak minare ve kubbe yapımı için cemaatten yardım istediler. Camiyi dolduran binlerce Müslüman, yaklaşık yarım saat içinde 100 bin Kanada dolarından fazla bağışta bulundu.

Namazın ardından imam hatip Tora hutbede, “Bugünkü kutlamamız, bayramımız benzersiz lütuflarla doludur. Bugüne erişen ve bugünü hak eden Müslümanlar, Allah tarafından yüceltilmiştir.” dedi. Bu yıl Kanada’nın 150. kuruluş yıl dönümü olduğunu hatırlatan Tora, cemaatten İslam’ın güzelliklerini Kanadalılarla paylaşmalarını istedi. Hutbenin ardından Müslümanlar bayramlaştı. Yaklaşık 5 bin kişinin ibadet ettiği cami çevresinde kilitlenen trafiğe de Hamilton polisi müdahale etti.

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Avusturya Cumhurbaşkanı: Bütün kadınlar başörtüsü taksın

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, artan İslamofobiyle mücadele için kadınlara başörtüsü takması çağrısında bulundu.

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http://www.yeniasya.com.tr/dunya/avusturya-cumhurbaskani-butun-kadinlar-basortusu-taksin_430676

Bunlar da Avrupalı

Avrupalıların İslam’a karşı cephe aldığının iddia edildiği bu günlerde İngiliz gazeteci başörtüsü yasağına karşı çıkarken, Avusturya’da Filistin’de yaşanan hak ihlalleri protesto edildi.

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http://www.yeniasya.com.tr/dunya/bunlar-da-avrupali_426749

"Müslümanlardan dostluk, kardeşlik, insanlıktan başka bir şey görmedim"

Batı dünyasındaki İslam'a karşı ön yargılarla mücadele ettiğini söyleyen İsveçli maratoncu Kristina Palten, "Müslümanlardan dostluk, kardeşlik, insanlık ve misafirperverlikten başka bir şey görmedim." dedi.

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http://www.yeniasya.com.tr/dunya/muslumanlardan-dostluk-kardeslik-insanliktan-baska-bir-sey-gormedim_428484

Kanadalı kadınlar 1 ay başlarını örtecekler

Kanada'nın Fort McMurray kentinde bir grup kadın, İslamofobik gelişmeleri protesto ve Müslüman kadınlarla empati için 1 ay başörtüsü takacak.

Kanada genelinde 2014 yılından bu yana düzenlenen Dünya Başörtüsü Günü (World Hijab Day) etkinliği, Alberta eyaletine bağlı Fort McMurray kentinde bu yıl farklı ilgi gördü.

Dünya Başörtüsü Günü Fort McMurray Organizatörü Kiran Malik Khan, etkinliği duyan 7 Kanadalı kadının kendilerine gelerek başörtüsü takmak için izin istediklerini söyledi

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/kanadali-kadinlar-1-ay-baslarini-ortecekler_424647

İsveçli Bakan Anna Johansson'dan takdir toplayan örnek yaklaşım...

İsveç Altyapı Bakanı Anna Johansson, başkent Stockholm'deki kamyonlu terör saldırısıyla ilgili, "Bu saldırı bahane edilerek başka insanlar, gruplar suçlanamaz." dedi.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/isvecli-bakan-anna-johansson-dan-takdir-toplayan-ornek-yaklasim_429167

Avusturya'da başörtüsü tartışması: Birinci Avrupa ve ikinci Avrupa karşı karşıya!

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http://www.yeniasya.com.tr/dunya/avusturya-da-basortusu-tartismasi-birinci-avrupa-ve-ikinci-avrupa-karsi-karsiya_392708

Bediüzzaman; birinci 'Avrupa'yı övüyor, ikinci 'Avrupa'yı tokatlıyor

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/bediuzzaman-birinci-avrupa-yi-ovuyor-ikinci-avrupa-yi-tokatliyor_385940

Risale-i Nur'da 'Avrupa' kavramı

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/risale-i-nur-da-avrupa-kavrami_368418

Bediüzzaman ikinci Avrupa’yı niçin tokatlıyor?

http://www.yeniasya.com.tr/suleyman-kosmene/bediuzzaman-ikinci-avrupa-yi-nicin-tokatliyor_364708

AA

Etiketler: kanada, ramazan bayramı
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