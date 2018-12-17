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İslam İşbirliği Teşkilatı: Cammu Keşmir'deki hadiseyi şiddetle kınıyoruz

17 Aralık 2018, Pazartesi 02:20
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçlerinin göstericilere ateş açmasını şiddetle kınadı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Hint güvenlik güçlerinin Pulwama köyündeki göstericilere ateş açması, öldürmesi ve yaralamasına tepki gösterilerek bunun terör eylemi olduğu belirtildi.

Uluslararası topluma Keşmir sorununa adil ve daimi çözüm bulmak ve Keşmir halkının taleplerine cevap vermek için harekete geçme çağrısı yapıldı.

Ölenlerin yakınlarına başsağlığı dilenen açıklamada, yaralılara acil şifa temennisinde bulunuldu.

Dün Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki Pulwama köyünü kuşatan güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çıkan çatışmada 3 direnişçi ve 1 askerin öldüğü bildirilmişti.

Olayın ardından bölgede Hindistan yönetimi karşıtı gösteri düzenlenmiş, güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesi sırasında 7 sivil ölmüş, 30'dan fazla kişi yaralanmıştı.

Görgü tanıkları, güvenlik güçlerinin kalabalığın üzerine ateş açtığını belirtmişti.

Keşmir sorunu

İngiltere 1947 yılında Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi Hindistan'la birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, şu anda Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948’den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

AA

Etiketler: islam işbirliği teşkilatı, iit
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